Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Memurlar
    • 13.12.2021 15:01
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 13.12.2021 15:01
    ABONE OL

    Sağlık Bakanlığı 20 bin personel alımı tercih kılavuzu yayınlandı mı? Sağlık Bakanlığı 40.000 personel alımı ne zaman yapılacak?

    Sağlık Bakanlığı personel alımı hakkında araştırmalar yoğunluk kazandı. Sağlık Bakanlığı'na 20 bin personel alımı için yeni açıklamalar yapılıyor. Bakan Koca sosyal medya üzerinden tüm detayları. Binlerce kişi için iş fırsatı doğdu. 20 bin sözleşmeli sağlık personelinin alımına ilişkin kılavuz ÖSYM’ye gönderildi. Bu gelişmelerin ardından Sağlık Bakanlığı 20 bin personel alımı tercih kılavuzu hakkında araştırmalar yapılmaya başlandı. Peki, Sağlık Bakanlığı 20 bin personel alımı ne zaman, tercih kılavuzu yayınlandı mı? Sağlık Bakanlığı 40.000 personel alımı ne zaman yapılacak? İşte tüm merak edilenler!

    takvim.com.tr
    Sağlık Bakanlığı 20 bin personel alımı tercih kılavuzu yayınlandı mı?

    Sağlık Bakanlığı personel alımı hakkında detaylar merak edilip araştırılıyor. 20 bin personel alımına ilişkin Bakan Koca tarafından son dakika açıklama yapıldı. Peki, Sağlık Bakanlığı 20 bin personel alımı ne zaman, tercih kılavuzu yayınlandı mı? Sağlık Bakanlığı 40.000 personel alımı ne zaman yapılacak? İşte tüm merak edilenler!

    Sağlık Bakanlığı'na 20 bin personel alımı için harekete geçildi. Bakan Koca sosyal medya üzerinden duyurdu. Binlerce kişi için iş fırsatı doğdu. Sağlık Bakanı Koca 20 bin sağlık personeli alımı ile ilgili detayları paylaştı. İşte Fahrettin Koca'nın açıklamaları...

    20 BİN PERSONEL ALIMI NE ZAMAN, TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI?

    Bilindiği üzere, Cumhurbaşkanlığı tarafından Bakanlığımıza 30 bini sözleşmeli sağlık personeli, 10 bini de sürekli işçi olmak üzere, toplam 40 bin pozisyon/kadro ihdası yapılmıştır. 20 bin sözleşmeli sağlık personelinin alımına ilişkin kılavuz ÖSYM'ye gönderildi.

    Taşra teşkilatımızda istihdam edilmek üzere, KPSS puanına göre, ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile 20 bin sözleşmeli personel alım sürecini başlatıyoruz. Gerekli bilgiler, tercih kılavuzu hazırlanmak üzere ÖSYM'ye verilmiştir.



        10.348 hemşire, 1.600 ebe ve 6.604 Sağlık Teknisyeni/Sağlık Teknikeri ile psikolog, sosyal çalışmacı, biyolog, odyolog, çocuk gelişimcisi, diyetisyen, fizyoterapist, iş ve uğraşı terapisti, dil ve konuşma terapisti, perfüzyonist ve sağlık fizikçileri alımı yapılacaktır.

        Tercih Kılavuzu, ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden yayınlandıktan sonra adaylar tercihlerini Kılavuzda belirtilen tarihler arasından yapabilecek. Duyurular, Bakanlığımızın Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve ÖSYM internet adresinden takip edilebilir.

        40 BİN PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

        40 bin kadro kapsamındaki 10 bin sözleşmeli sağlık personeli pozisyonu ile 10 bin sürekli işçi kadrosu için Mart ayı içinde ilana çıkılarak alım işlemi yapılacaktır.

        Sağlık hizmeti alacak vatandaşlarımıza ve sağlık camiamıza hayırlı olsun.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Ticarette oyun kuralları değişiyor
        Haberler Memurlar Sağlık Bakanlığı 20 bin personel alımı tercih kılavuzu yayınlandı mı? Sağlık Bakanlığı 40.000 personel alımı ne zaman yapılacak?
            SON DAKİKA