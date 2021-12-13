AFAD personel alımı başvuru sonuçları açıklandı mı? 1749 AFAD personel alımı sonuç sorgulama ekranı erişime açıldı mı?

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI İLANLARI İLE İLGİLİ DUYURU (ARAMA VE KURTARMA TEKNİSYENİ İLE DİĞER POZİSYONLAR)

İşte AFAD'dan yapılan açıklama:

"Başkanlığımız taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere, sözleşmeli arama ve kurtarma teknisyeni ile diğer pozisyonlara sözleşmeli personel alımıyla ilgili 31/10/2021 tarihli ve 31645 sayılı Resmî Gazete ile afad.gov.tr adresimizde yayımlanan;

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Taşra Teşkilatında İstihdam Edilmek Üzere Sözleşmeli Arama ve Kurtarma Teknisyeni Alım İlanı'nın Sınava Katılma Şartları başlıklı 2. maddesinde yer alan "2.13. Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel olarak çalışmıyor olmak." maddesi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Taşra Teşkilatında İstihdam Edilmek Üzere Sözleşmeli Personel Alım İlanı'nın Sınava Katılma Şartları başlıklı 2. maddesinde yer alan "2.1.7. Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel olarak çalışmıyor olmak." maddesi iptal edilmiştir.

Bu doğrultuda düzeltilmiş her iki ilan metni ektedir."