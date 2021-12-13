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    • Memurlar
    • 14.12.2021 16:39
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    • 14.12.2021 16:40
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    1749 AFAD personel alımı sonuç sorgulama ekranı erişime açıldı mı? AFAD personel alımı başvuru sonuçları açıklandı mı?

    AFAD personel alımı başvuru sonuçları açıklandı mı? 1749 AFAD personel alımı sonuç sorgulama ekranı erişime açıldı mı? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı sözleşmeli arama ve kurtarma teknisyeni ile personel alımı yapacak ve Kasım ayında başvuruların alınmasından sonra sonuçlar ile ilgili araştırmalar hız kazandı. İşte AFAD personel alımına ilişkin tüm detaylar...

    takvim.com.tr
    AFAD personel alımı başvuru sonuçları açıklandı mı?

    Gündemde yoğun bir şekilde AFAD personel alımı başvuru sonuçları açıklandı mı? sorusunun yanıtı araştırma konusu oldu. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere işçi alımı yapacağını duyurmuştu ve 18-27 Kasım tarihleri arasında başvurular alındı şimdi ise gözler sonuçlara çevrildi. Başvuru yapan binlerce kişinin beklediği müjdeli haber geldi mi? 1749 AFAD personel alımı sonuç sorgulama ekranı erişime açıldı mı? İşte tüm bilgiler…

    AFAD PERSONEL ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

    Adaylar başvurularını 18-27 Kasım'da e-Devlet üzerinden tamamlandı. Başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarih ise henüz duyurulmadı.

    Resmi Gazete'de yer alan ilana göre, AFAD'ın taşra teşkilatında çalıştırılmak üzere, 1101 boş pozisyona, giriş (uygulama ve sözlü) sınavı ile sözleşmeli arama ve kurtarma teknisyeni alınacak.

    Sözleşmeli arama ve kurtarma teknisyeni alımı sınavına başvuranlarda, 2020 KPSS (B) grubundan ön lisans mezunları için KPSSP93 ve ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puan türünden en az 60 puan almış olma şartı aranacak.

    Ayrıca AFAD tarafından çeşitli unvanlarda 648 boş pozisyona giriş (sözlü) sınavı ile sözleşmeli personel alımı gerçekleştirilecek.

    Sözleşmeli personel alımı sınavına başvuru yapacakların, 2020 KPSS (B) grubundan lisans mezunları için KPSSP3, ön lisans mezunları için KPSSP93 ve ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puan türünden en az 60 puan almış olmaları gerekecek.

        BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

        Başkanlıkça süresi içinde yapılan başvurular, belgelerin eksik olup olmadığı ve adayların belirlenen şartları taşıyıp taşımadıkları bakımından incelenecektir. Her il için ayrı ayrı belirtilen pozisyon sayısı ve öğrenim durumu için ayrı ayrı olmak üzere, ilan edilen boş pozisyon sayısının 5 (beş) katı aday KPSS puan sıralaması esas alınarak belirlenecektir. Giriş (sözlü) sınavına katılabileceklerin isim listesi Başkanlığın internet adresinde ilan edilecek olup, adaylara yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır. Ayrıca adaylar başvurularına ilişkin bilgilerini Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.

        SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI İLANLARI İLE İLGİLİ DUYURU (ARAMA VE KURTARMA TEKNİSYENİ İLE DİĞER POZİSYONLAR)

        İşte AFAD'dan yapılan açıklama:

        "Başkanlığımız taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere, sözleşmeli arama ve kurtarma teknisyeni ile diğer pozisyonlara sözleşmeli personel alımıyla ilgili 31/10/2021 tarihli ve 31645 sayılı Resmî Gazete ile afad.gov.tr adresimizde yayımlanan;

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Taşra Teşkilatında İstihdam Edilmek Üzere Sözleşmeli Arama ve Kurtarma Teknisyeni Alım İlanı'nın Sınava Katılma Şartları başlıklı 2. maddesinde yer alan "2.13. Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel olarak çalışmıyor olmak." maddesi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Taşra Teşkilatında İstihdam Edilmek Üzere Sözleşmeli Personel Alım İlanı'nın Sınava Katılma Şartları başlıklı 2. maddesinde yer alan "2.1.7. Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel olarak çalışmıyor olmak." maddesi iptal edilmiştir.

        Bu doğrultuda düzeltilmiş her iki ilan metni ektedir."
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