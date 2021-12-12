Sağlık Bakanlığı 40 bin personel alımı başvuru şartları! 40 bin sağlık çalışanı hangi kadrolara alınacak? Atama takvimi belli oldu mu? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM Genel Kurulu'nda 2022 yılı bütçe görüşmelerinde milletvekillerinin sorularını yanıtladı ve bakanlık bünyesine 40 bin sağlık çalışanının alınacağını duyurunca merakla şartlar araştırıır oldu. İşte ayrıntılar...
SAĞLIK BAKANLIĞI 40 BİN PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?
40 bin sağlıkçı ataması için gözler başvurularla ilgili son dakika açıklamalarda. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, öncelikle 30 bin sözleşmeli personel alınacağını ardından da 10 bin sürekli işçi alımı gerçekleştirileceğini duyurdu.
Koca açıklamasında şu ifadeleri kullandı;
''40 bin kişi ile ilgili KPSS puanına göre ÖSYM tarafından yapılacak yerleştirme ile mülakat yapılmadan 30 bin sözleşmeli sağlık personelinin alım süreci başlıyor.Yine mülakat yapılmadan 10 bin sürekli işçi alımı da yapılacak kura ile. Hemşire, ebe, terapist, sağlık fizikçisi vb. alanlarında alım olacak.''
Detaylar için ise Bakanlık tarafından başvuru kılavuzunun yayınlaması bekleniyor.
40 BİN SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONELİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru şartları ve tarihleri ÖSYM tarafından yayınlanacak KPSS yerleştirme kılavuzunda belli olacak.
Geçtiğimiz yıl yapılan alımlarda yayımlanan kılavuz içerisinde yer alan başvuru şartları şu şekilde:
Sözleşmeli pozisyonları tercih eden adayların, 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile aynı Kanunun 48 inci maddesindeki şartları taşımaları gerekmektedir.