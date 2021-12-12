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    • Memurlar
    • 13.12.2021 10:09
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    • 13.12.2021 10:09
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    40 bin sağlık çalışanı hangi kadrolara alınacak? Sağlık Bakanlığı 40 bin personel alımı başvuru şartları! Atama takvimi…

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM Genel Kurulu'nda 2022 yılı bütçe görüşmelerinde milletvekillerinin sorularını yanıtladı ve bakanlık bünyesine 40 bin sağlık çalışanının alınacağını duyurunca merakla şartlar araştırır oldu. Sağlık Bakanlığı 40 bin personel alımı başvuru şartları! 40 bin sağlık çalışanı hangi kadrolara alınacak? Atama takvimi belli oldu mu? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. İşte ayrıntılar...

    takvim.com.tr
    Sağlık Bakanlığı 40 bin personel alımı başvuru şartları!

    Yüzbinlerce kişi gündemde sıklıkla Sağlık Bakanlığı 40 bin personel alımı başvuru şartları araştırmalarını hızlandırdı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca konuyla ilgili önemli açıklamalar yapmış ve 30 bin sözleşmeli sağlık personeli, 10 bin sürekli işçi alımı yapılacağını duyurmuştu. Başvuru yapmak isteyenler aranan şartların neler olduğunu merak etmeye başladı. Peki 40 bin sağlık çalışanı hangi kadrolara alınacak? Atama takvimi belli oldu mu? Sağlık Bakanlığı bünyesine istihdam yapılacak olan personel alımı ile ilgili son gelişmeler haberimizde yer alıyor.

    SAĞLIK BAKANLIĞI 40 BİN PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

    40 bin sağlıkçı ataması için gözler başvurularla ilgili son dakika açıklamalarda. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, öncelikle 30 bin sözleşmeli personel alınacağını ardından da 10 bin sürekli işçi alımı gerçekleştirileceğini duyurdu.

    Koca açıklamasında şu ifadeleri kullandı;

    ''40 bin kişi ile ilgili KPSS puanına göre ÖSYM tarafından yapılacak yerleştirme ile mülakat yapılmadan 30 bin sözleşmeli sağlık personelinin alım süreci başlıyor.Yine mülakat yapılmadan 10 bin sürekli işçi alımı da yapılacak kura ile. Hemşire, ebe, terapist, sağlık fizikçisi vb. alanlarında alım olacak.''

    Detaylar için ise Bakanlık tarafından başvuru kılavuzunun yayınlaması bekleniyor.

    40 BİN SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONELİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

    Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru şartları ve tarihleri ÖSYM tarafından yayınlanacak KPSS yerleştirme kılavuzunda belli olacak.

    Geçtiğimiz yıl yapılan alımlarda yayımlanan kılavuz içerisinde yer alan başvuru şartları şu şekilde:

    Sözleşmeli pozisyonları tercih eden adayların, 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile aynı Kanunun 48 inci maddesindeki şartları taşımaları gerekmektedir.

        657 sayılı Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A maddesi kapsamında istihdam edilecek sözleşmeli pozisyonlara, 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi gereğince mavi kart sahibi olup mavi kartlılar kütüğüne kayıtlı adaylar ve yabancı uyruklu adaylar tercihte bulunamayacaktır.

        KPSS 2019/4, KPSS 2019/7, KPSS 2020/4 ve KPSS 2020/5 Tercih Kılavuzlarında belirtilen sözleşmeli pozisyonlara yerleşenlerin, bu kılavuzda belirtilen sözleşmeli pozisyonları tercih etmeleri sistem tarafından engellenecektir.

        Sosyal Güvenlik Kurumundan emekli aylığı alanlar ile 65 yaşını doldurmuş olanlar göreve başlatılmayacaktır.

        Durumu "Başvuru Genel Şartlarına" uygun olmayan adaylar ile yerleştirildiği sözleşmeli pozisyonun niteliklerini taşımayan, aranan nitelik ve şartları taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar, göreve başlatılmayacaktır.657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasında yer alan hüküm:

        "…Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler."Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 1 inci maddesinin üç ve dördüncü fıkralarında yer alan hükümler: "…Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.

        Sözleşmesini;

        a) Kısmi zamanlı veya proje süresi ile sınırlı çalışanlardan,

        b) Öğrenim durumu itibariyle ihraz edilen ve ekli 4 sayılı cetvelde yer alan unvanlara ilişkin pozisyonlara ek 4 üncü madde çerçevesinde atanmak suretiyle unvan değişikliği yapanlardan,

        c) Eş veya sağlık durumu nedeniyle yer değişikliği talebinde bulunmakla beraber; geçiş yapacağı hizmet birimi bulunmaması, birim bulunmakla beraber o birimde aynı unvan ve niteliği haiz boş pozisyon bulunmaması veya en az bir yıllık fiili çalışma şartını karşılayamaması nedenlerinden herhangi birine bağlı olarak, Ek 3 üncü maddenin (b) veya (c) bendi hükmü kendilerine uygulanamayanlardan, tek taraflı feshedenler, bir yıllık süre şartına tabi tutulmadan yeniden istihdam edilebilirler."
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        Haberler Memurlar 40 bin sağlık çalışanı hangi kadrolara alınacak? Sağlık Bakanlığı 40 bin personel alımı başvuru şartları! Atama takvimi…
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