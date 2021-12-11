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    • Memurlar
    • 12.12.2021 10:33
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    • 12.12.2021 10:33
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    Kamuya en az ortaöğretim mezunu kadın erkek alımı yapılacak! Dolgun maaşla güvenlik görevlisi, destek personeli, sağlıkçı başvuruları...

    Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğü değişik kadrolara 100 sözleşmeli personel alınacağını duyurdu ve Resmi Gazete’de ilan yayımlandı. Yüksek maaşla güvenlik görevlisi, destek personeli, sağlıkçı alımı yapılacak ve binlerce kişi başvuru şartlarını oldukça merak etmeye başladı. Alım yapılacak kadrolar ise güvenlik görevlisi, destek personeli, hemşire, sağlık personeli gibi mesleklerden oluşuyor. En az ortaöğretim mezunu olma şart dikkat çekiyor. İşte ayrıntılar…

    takvim.com.tr
    Kamuya en az ortaöğretim mezunu kadın erkek alımı yapılacak!

    Yüksek maaşla güvenlik görevlisi, destek personeli, sağlıkçı alımı başvuru şartları oldukça merak ediliyor. Bu anlamda haberimizde bu konulara değindik. Dün gece Resmi Gazete'de yayımlanan kamu personeli alım ilanıyla Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğü değişik kadrolara 100 sözleşmeli personel alınacağını duyurdu. Personel alım ilanına göre üniversite bünyesine güvenlik görevlisi, destek personeli, hemşire, sağlık personeli gibi kadrolara alım gerçekleşecek. Başvurular amacıyla en az ortaöğretim mezunu olma koşulu bulunuyor. İşte ilan detayları…

    KAMUYA EN AZ ORTAOKUL MEZUNU ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

    Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

    Suç kaydı bulunmamak

    Erkekler için; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

    657 sayılı Kanunun 53'üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

    Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesinin "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler." hükmüne uygun olması,

    Takvim.com.tr kısaca veriler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz

    BAŞVURU ŞARTLARI

    Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

    Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

    Suç kaydı bulunmamak

    Erkekler için; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

    657 sayılı Kanunun 53'üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

    Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesinin "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler." hükmüne uygun olması,

        ÖZEL ŞARTLAR

        Aranılan nitelikler bölümünde belirtilen öğrenim düzeyinden mezun olmak.

        Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak ve 40 yaşından gün almamış olmak.

        Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

        BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER VE BAŞVURU İŞLEMLERİ

        Başvuru Formu (Elektronik ortamda doldurulacaktır.)

        Diploma veya geçici mezuniyet belgesi (e-Devlet üzerinden alınan karekodlu belge sisteme yüklenecektir.)

        Aranılan nitelikler bölümünde belirtilen belgeler (Sisteme yüklenecektir.)

        SGK hizmet dökümü (e-Devlet üzerinden alınan karekodlu belge Tecrübe istenilen özel şartlar için) (Sisteme yüklenecektir.)

        1 adet fotoğraf (Son altı ay içerisinde çekilmiş)

        KPSS sonuç belgesi (e-Devlet üzerinden alınan karekodlu belge sisteme yüklenecektir.)

        Nüfus cüzdanı (e-Devlet üzerinden alınan karekodlu belge sisteme yüklenecektir.)

        Askerlik durum belgesi (e-Devlet üzerinden alınan karekodlu belge sisteme yüklenecektir.)

        Adli sicil kaydı.

        Yukarıdaki belgelerin 22 Aralık'a kadar www.erbakan.edu.tr adresinden sisteme eksiksiz yüklenmesiyle başvuru işlemleri tamamlanıyor.
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        Haberler Memurlar Kamuya en az ortaöğretim mezunu kadın erkek alımı yapılacak! Dolgun maaşla güvenlik görevlisi, destek personeli, sağlıkçı başvuruları...
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