Kamuya en az ortaöğretim mezunu kadın erkek alımı yapılacak! Dolgun maaşla güvenlik görevlisi, destek personeli, sağlıkçı başvuruları...

Yüksek maaşla güvenlik görevlisi, destek personeli, sağlıkçı alımı başvuru şartları oldukça merak ediliyor. Bu anlamda haberimizde bu konulara değindik. Dün gece Resmi Gazete'de yayımlanan kamu personeli alım ilanıyla Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğü değişik kadrolara 100 sözleşmeli personel alınacağını duyurdu. Personel alım ilanına göre üniversite bünyesine güvenlik görevlisi, destek personeli, hemşire, sağlık personeli gibi kadrolara alım gerçekleşecek. Başvurular amacıyla en az ortaöğretim mezunu olma koşulu bulunuyor. İşte ilan detayları…
KAMUYA EN AZ ORTAOKUL MEZUNU ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?
Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
Suç kaydı bulunmamak
Erkekler için; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
657 sayılı Kanunun 53'üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesinin "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler." hükmüne uygun olması,
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BAŞVURU ŞARTLARI
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
Suç kaydı bulunmamak
Erkekler için; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
657 sayılı Kanunun 53'üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesinin "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler." hükmüne uygun olması,