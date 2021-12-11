Kamu kurumu sözleşmeli koruma, güvenlik görevlisi ve büro personeli alımı başvuru şartları! İşte son başvuru tarihi

BÜRO PERSONELİ GENEL ŞARTLAR

2020 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında KPSSP3 puan türünden 70 ve üzeri puana sahip olmak. Müracaat şartlarını taşıyan adaylar başvuru süresi içerisinde 2020-KPSS (B) grubu puanı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralamaya tabi tutulacaktır.

Yurt içinde en az 4 yıllık eğitim veren fakültelerin yukarıdaki tabloda belirtilen bölümlerinden birini veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kuramlarından birini bitirmiş olmak.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.

Devamlı olarak görev yapmasına engel olabilecek, daimi vücut ya da akıl hastalığı ile vücut sakatlığı ya da özrü bulunmamak.

SINAV HİZMETLERİ UZMANI GENEL ŞARTLAR

2020-KPSS Lisans sınavı sonucunda, KPSSP3 (B) grubu puanı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre asgari 70 puana sahip olmak. Müracaat şartlarını taşıyan adaylar başvuru süresi içerisinde 2020-KPSSP3 (B) grubu puanı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralamaya tabi tutulacaktır. En yüksek puan alan adaydan başlanarak, ilan edilen kadro sayısının 10 katı kadar aday sözlü sınava davet edilecektir. (Sonuncu aday ile aynı puana sahip olan adaylar da giriş sınavına alınacaktır.)

Yurt içinde en az 4 yıllık eğitim veren fakültelerin yukarıdaki tabloda belirtilen bölümlerinden birini veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından birini bitirmiş olmak.

Yukarıdaki tabloda belirtilen yabancı dil bilgisi puanına sahip olmak. Son başvuru tarihi itibarıyla, yabancı dil sınav sonuç belgeleri, belge üzerinde geçerlilik süresi belirtilmemiş ise 5 yıl süreyle geçerlidir. Eşdeğer bir sınav sonucu ile başvuru yapacak adayların, sınav geçerlik süresini aşmaması gerekmektedir.

Yabancı dil belgelerinin denkliği hususunda Başkanlığımızın 06/04/2021 tarihli Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlik Yönergesi ve Eşdeğerlik Tablosu esas alınacaktır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.

Devamlı olarak görev yapmasına engel olabilecek, daimi vücut ya da akıl hastalığı ile vücut sakatlığı ya da özrü bulunmamak.

BÜRO PERSONELİ NEDİR?

Büro personelleri, başvuru almak, istenilen bilgileri bilgisayar ortamına girmek, arşiv işlerini yapmak, günlük yazışmalar yapmak, raporlama yapmak, resmi kurum ve kuruluşlarla bağlantı kurmak gibi çeşitli görevlere sahiptir.

Büro memurlarının yapmış oldukları işler kuruma göre farklılık göstermektedir. Örnek olarak valiliklerin bünyesinde görev alan büro memurları evrak işleri, arşiv işleri, kayıt işleri, evrakları sanal ortama aktarmak gibi görevlere sahipken, nüfus müdürlüklerinde çalışmakta olan büro memurları kimlik yenilenmesi, kayıp işlemleri gibi çeşitli görevleri yerine getirir.

Büro memurları kamuda iş olanağına sahip oldukları gibi özel sektörde de çalışabilmektedirler.