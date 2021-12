İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi 19 Araştırma Görevlisi ve 3 Öğretim Görevlisi alıyor

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 19 Araştırma Görevlisi ve 3 Öğretim Görevlisi alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak öğretim üyelerinin hangi fakülte ve branşlarda görevlendirileceği açıklandı.

Basın İlan Kurumu'nun internet portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

İşte İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanına başvuru için bilgiler:



Genel ve Özel Şartlar

Adayların;

- 657 sayılı Kanun'un 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları,

- Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekmektedir.

- İlanda belirtilen ALES (ilanda belirtilen puan alanında son beş yıl içinde alınan/ALES muafiyetinden yararlanacakların durumlarını ibraz etmeleri durumunda değerlendirme puanı 70 olarak dikkate alınır.) puan ve puan türü ile yabancı dil puanına sahip olmaları şarttır.

- Adayların transkriptleri, ön değerlendirme ve nihai değerlendirilme aşamalarında 100'lük not sistemine göre değerlendirilecek olup, diğer not sistemleri ve diğer not sistemleri ile aynı anda 100'lük not da bildiren transkriptlerin değerlendirilmesinde Yükseköğretim Kurulu Eşdeğerlik Tablosu kullanılacaktır.

- Adaylar aynı ilan dönemi içerisinde şartlarını taşıdığı tek ilana başvurabilirler.

- Araştırma görevlisi kadrolarına atamalar 2547 sayılı Kanun'un Ek Madde 38 uyarınca 50/d maddesi kapsamında yapılacaktır.



İLANA GİTMEK İÇİN TIKLAYIN