5.000-6.000 TL maaşla! 11 Aralık İŞKUR, KPSS şartsız belediye personel alımı başvuru şartları! En az ilkokul mezunu personel alım kadroları...

O belediyeler İŞKUR üzerinden ilan yayımladı ve değişik kadrolarda istihdam etmek üzere personel alımı gerçekleştireceğini duyurdu. KPSS puan koşulu aranmadan oluşturulan personel, memur ve işçi alımında müracaat verileri yazımızda. Kurum dışı işçi alımı müracaat prosedürü amacıyla milyonlarca vatandaşın incelemesi devam ediyor. Müracaatlarını internet üzerinden yapacakları incelemenin sonrasında kurum üzerinden ya da olanak varsa internet vasıtasıyla gerçekleştirebilecek olan pek çok kişi, kurum dışı kamu işçi alımı müracaat ekranı amacıyla incelemelerini sürdürüyor.
KPSS ŞARTI YOK
Yayımlanan belediye ilanlarına baktığımızda KPSS şartı aranmadığına yer verildi. İşte başvuru genel şartları:
ALIM YAPAN BELEDİYELER, KADROLAR VE BAŞVURUYA DAİR DETAYLAR
İstanbul Beylikdüzü Belediyesi Personel A.Ş. 31.12.2021
İzmir NAR-BEL Narlıbahçe İmar Tek. Tur. Hiz. San. Tic. Ltd. Şti. Engelli alım İlanı 11.12.2021
İstanbul Ataşehir Belediyesi Per. Hizm. Ltd. Şti. 25.12.2021
İzmir Torbel Torbalı Per. Özel Güv. Gıda İnş. Peyz. Tur. San. Tic. A.Ş. 17.12.2021
Samsun Asarcık İmar İnş. San. Tic. Ltd. Şti. 12.12.2021