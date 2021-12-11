5.000-6.000 TL maaşla! 11 Aralık İŞKUR, KPSS şartsız belediye personel alımı başvuru şartları! En az ilkokul mezunu personel alım kadroları...

O belediyeler İŞKUR üzerinden ilan yayımladı ve değişik kadrolarda istihdam etmek üzere personel alımı gerçekleştireceğini duyurdu. KPSS puan koşulu aranmadan oluşturulan personel, memur ve işçi alımında müracaat verileri yazımızda. Kurum dışı işçi alımı müracaat prosedürü amacıyla milyonlarca vatandaşın incelemesi devam ediyor. Müracaatlarını internet üzerinden yapacakları incelemenin sonrasında kurum üzerinden ya da olanak varsa internet vasıtasıyla gerçekleştirebilecek olan pek çok kişi, kurum dışı kamu işçi alımı müracaat ekranı amacıyla incelemelerini sürdürüyor.