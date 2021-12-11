12 Aralık İŞKUR, KPSS şartsız belediye personel alımı başvuru şartları! En az ilkokul mezunu personel alım kadroları! 5.000-6.000 TL maaş...

Farklı illerde belediye başkanlıkları bünyesine en az ilkokul mezunları arasından personel ve işçi alımları yapılıyor. İŞKUR üzerinden yayımlanan belediye personeli alımı ilanlarına baktığımızda bir çok belediyeye alım yapıldığını görüyoruz. Bazı belediyeler, belediyelerin iştirakları, kamu kurumları, kurum dışı kamu işçi alımı amacıyla merak uyandırmaya başladı. Peki, kurum dışı işçi alımı müracaat ekranı nereden görüntülenir? İşte, İŞKUR kurum dışı kamu işçi alımı müracaat ekranı ile ilgili birtakım veriler
Dolgun maaşla! Kamuya en az ortaöğretim mezunu kadın erkek alım ilanı! Güvenlik görevlisi, destek personeli, sağlıkçı alımı başvuru şartları
KPSS ŞARTI YOK
Yayımlanan belediye ilanlarına baktığımızda KPSS şartı aranmadığına yer verildi. İşte başvuru genel şartları:
ALIM YAPAN BELEDİYELER, KADROLAR VE BAŞVURUYA DAİR DETAYLAR
İstanbul Beylikdüzü Belediyesi Personel A.Ş. 31.12.2021
İzmir NAR-BEL Narlıbahçe İmar Tek. Tur. Hiz. San. Tic. Ltd. Şti. Engelli alım İlanı 11.12.2021
İstanbul Ataşehir Belediyesi Per. Hizm. Ltd. Şti. 25.12.2021
İzmir Torbel Torbalı Per. Özel Güv. Gıda İnş. Peyz. Tur. San. Tic. A.Ş. 17.12.2021
Samsun Asarcık İmar İnş. San. Tic. Ltd. Şti. 12.12.2021