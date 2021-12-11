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    • Memurlar
    • 12.12.2021 10:00
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    • 12.12.2021 10:00
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    12 Aralık İŞKUR, KPSS şartsız belediye personel alımı başvuru şartları! En az ilkokul mezunu personel alım kadroları! 5.000-6.000 TL maaş...

    O belediyeler İŞKUR üzerinden ilan yayımladı ve değişik kadrolarda istihdam etmek üzere personel alımı gerçekleştireceğini duyurdu. KPSS puan koşulu aranmadan oluşturulan personel, memur ve işçi alımında müracaat verileri yazımızda. Kurum dışı işçi alımı müracaat prosedürü amacıyla milyonlarca vatandaşın incelemesi devam ediyor. Müracaatlarını internet üzerinden yapacakları incelemenin sonrasında kurum üzerinden ya da olanak varsa internet vasıtasıyla gerçekleştirebilecek olan pek çok kişi, kurum dışı kamu işçi alımı müracaat ekranı amacıyla incelemelerini sürdürüyor.

    takvim.com.tr
    12 Aralık İŞKUR, KPSS şartsız belediye personel alımı başvuru şartları!

    Farklı illerde belediye başkanlıkları bünyesine en az ilkokul mezunları arasından personel ve işçi alımları yapılıyor. İŞKUR üzerinden yayımlanan belediye personeli alımı ilanlarına baktığımızda bir çok belediyeye alım yapıldığını görüyoruz. Bazı belediyeler, belediyelerin iştirakları, kamu kurumları, kurum dışı kamu işçi alımı amacıyla merak uyandırmaya başladı. Peki, kurum dışı işçi alımı müracaat ekranı nereden görüntülenir? İşte, İŞKUR kurum dışı kamu işçi alımı müracaat ekranı ile ilgili birtakım veriler

    Dolgun maaşla! Kamuya en az ortaöğretim mezunu kadın erkek alım ilanı! Güvenlik görevlisi, destek personeli, sağlıkçı alımı başvuru şartları

    KPSS ŞARTI YOK

    Yayımlanan belediye ilanlarına baktığımızda KPSS şartı aranmadığına yer verildi. İşte başvuru genel şartları:

    ALIM YAPAN BELEDİYELER, KADROLAR VE BAŞVURUYA DAİR DETAYLAR

    İstanbul Beylikdüzü Belediyesi Personel A.Ş. 31.12.2021

    İzmir NAR-BEL Narlıbahçe İmar Tek. Tur. Hiz. San. Tic. Ltd. Şti. Engelli alım İlanı 11.12.2021

    İstanbul Ataşehir Belediyesi Per. Hizm. Ltd. Şti. 25.12.2021

    İzmir Torbel Torbalı Per. Özel Güv. Gıda İnş. Peyz. Tur. San. Tic. A.Ş. 17.12.2021

    Samsun Asarcık İmar İnş. San. Tic. Ltd. Şti. 12.12.2021

        İstanbul İsttelkom İstanbul Elektronik Haberleşme ve Altyapı Hizm. San. Tiz. A.Ş. 20.12.2021

        Bolu Mengen Belediyesi Per. Hizm. Ltd. Şti. 11.12.2021

        İzmir İzelman Gen. Hiz. Tic. A.Ş. 13.12.2021

        İstanbul Metro İstanbul A.Ş. Engelli Personel ve Personel Alımı 31.12.2021

        İstanbul Pers. Yönetim A.Ş. 13.12.2021

        İstanbul Belbim Elektronik Para Ve Ödeme Hiz. A.Ş. 13.12.2021

        İzmir İBB Grandplaza Gıda Turz. İşlt. A.Ş. 12.12.2021

        İzmir İzdoğa Tic. San. A.Ş. Engelli ve Normal Personel Alım İlanı 14.12.2021

        Manisa Turgutlu Belediyesi Personel A.Ş. 13.12.2021

        İstanbul Pers. Yönt. A.Ş. 13.12.2021

        İzmir Bağ Kent Sağ. San. Tic. Ltd. Şti. 11.12.2021

        Antalya Gündoğmuş Pers. Ltd. Şti. 12.12.2021

        İzmir Mimas Bel. Gıda Turz. İnş. İth. İhr. Üre. Paz. San. Tic. A.Ş. 13.12.2021

        Tekirdağ Hayrabolu Belediyesi Personel Ltd Şti. 12.12.2021

        İstanbul Bakırköy Personel Hizm. Ltd. Şti. 27.12.2021

        Denizli Boztaş Org. Pet. Tem. Hiz. Turz. İnş. San. Ltd. Şti. 13.12.2021

        Ordu İkizce Belediyesi Per. Ltd. Şti. 15.12.2021

        İstanbul İsper Pers. Yönt. A.Ş. 15.12.2021

        Eskişehir Mihalgazi SYDV Pers. Alımı 15.12.2021

        Bursa Harmancık Eko Tur. Gıda Ltd. Şti. 13.12.2021

        Denizli Peraş Pers. Alımı13.12.2021

        İstanbul BELBİM Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. 16.12.2021

        Denizli Merkezefendi Tem. Ulaş. İnş. Taah. San. Tic. A.Ş. 13.12.2021

            İstanbul Personel Yönetim A.Ş. 12.12.2021

            İstanbul Baypaş Bayrampaşa İnş. Yat. Taah. Hiz. San. Tic. Ltd. Şti. 13.12.2021

            Balıkesir Savaştepe Belediyesi Per. Ltd. Şti. 14.12.2021

            Bursa Gemtaş Gemlik İnş. Taah. San. Tic. A.Ş. 13.12.2021

            Nevşehir Merkez SYDV 20.12.2021

            İstanbul Personel Yönetim A.Ş. 15.12.2021

            Eskişehir Tepebaşı Turz. Sağ. İnş. San. Tic. A.Ş. 12.12.2021

            Kahramanmaraş Akbel Toprak Ürünleri Temz. Hizm. San ve Tic. A.Ş. 13.12.2021

            İstanbul Arnavutköy Beld. Pers. A.Ş. 14.12.2021

            Kayseri İncesu İmar Eğt. Kült. San. Tic A.Ş. 14.12.2021

            Manisa Besot San. Tic. A.Ş. 15.12.2021

            İstanbul Asfalt Fabrikaları San. Tic. A.Ş. 11.12.2021

            İstanbul Arnavutköy Belediyesi Personel A.Ş. 14.12.2021

            Çanakkale Bayramiç Belediyesi Pers. Ltd. Şti. 16.12.2021

            Hatay Erzin Belediyesi Personel Ltd. Şti. 20.12.2021

            Hatay Erzin Belediyesi Personel Ltd. Şti. 20.12.2021

            İstanbul Enerji San. Tic. A.Ş. 12.12.2021

            Aydın Büyükşehir Belediyesi Personel A.Ş. 15.12.2021

            Hatay Erzin Belediyesi Per. Ltd. Şti. 20.12.2021

            İstanbul Zeytinburnu Belediyesi Emek Personel A.Ş. 14.12.2021

            Tokat İl Özel İdaresi Per. Eğt. İnş. Turz. A.Ş. 24.12.2021

            İzmir İBB Grandplaza Gıda Turz. İşlt. A.Ş. 15.12.2021

            Denizli Merkezefendi Tem. Ulaş. İnş. Taah. San. Tic. A.Ş. 15.12.2021

            İzmir İZFAŞ Tic. A.Ş. 17.12.2021

            İzmir İzenerji San. Tic. A.Ş. Engelli Alım İlanı 15.12.2021

            Sakarya Er Yap İnş. Yat. Paz. A.Ş. 13.12.2021

            İzmir İzenerji San. Tic. A.Ş. 15.12.2021

            Antalya Kemer Belediyesi Per. Ltd. Şti. 13.12.2021

            Muğla Büyükşehir Beld. Emek Pers. Ltd. Şti. 17.12.2021

            Muğla Büyükşehir Beld. Emek Pers. Ltd. Şti. 23.12.2021

            Hakkari Esendere Beld. Pers. Ltd. Şti. 13.12.2021

            Takvim.com.tr kısaca veriler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz

            KURUM DIŞI İŞÇİ ALIMI İLANI İÇİN BAŞVURULAR NEREDEN YAPILIR?

            Kurum dışı işçi alımı ilanları, İŞKUR'un resmi internet sitesi üzerinden belirli periyodlarla yayımlanmaktadır. Kurum dışı işçi alımı ilanları illere göre görüntülenebilecek.

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            Haberler Memurlar 12 Aralık İŞKUR, KPSS şartsız belediye personel alımı başvuru şartları! En az ilkokul mezunu personel alım kadroları! 5.000-6.000 TL maaş...
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