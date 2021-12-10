Temizlik personeli, beden işçisi ve güvenlik görevlisi alınacak! İŞKUR'dan yeni istihdam müjdesi! İşte başvuru şartları ve...

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığı ile temizlik personeli, beden işçisi ve güvenlik görevlisi alımları devam ediyor. 2022 yılına işsiz girmek istemeyenler sık sık İŞKUR'un yayınladığı güncel iş ilanlarını inceliyor. Yeni yayınlanan ilana göre 81 il genelinde binlerce personel alımı yapılacak. En az ilkokul mezunu olmanız gerekiyor. Başvuru detayları haberimizde! İşte İŞKUR Aralık ayı yeni ve güncel iş ilanları...
İŞKUR ARALIK AYI GÜNCEL İŞ İLANLARI
İŞKUR aracılığı ile özel ve resmi bir çok kurum temizlik personeli, beden işçisi ve güvenlik görevlisi alımları gerçekleştirecek.İŞKUR üzerinden söz konusu bu ilanları başvuruda bulunabilmek için https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx internet adresine giriş yapabilirsiniz.
Ardından "Meslek" yazan kutucuğa "Temizlik Görevlisi" yazın ve ara seçeneğine tıklayıp tüm illerdeki iş ilanlarını görüntüleyebilirsiniz.
Karşınıza çıkan ilanlara tıkladıktan sonra başvuru şartlarını görebilir size uygun ilana "Başvur" butonuna tıklayarak başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz.
İLK DEFA İŞKUR İLE BAŞVURUDA BULUNANLAR DİKKAT!
İlk defa İŞKUR üzerinden başvuruda bulunanların ise İŞKUR kaydı oluşturmaları gerekiyor. İŞKUR kayıt bölümüne girerek özlük bilgilerinizi doldurun ve akabinde kaydederek giriş yapın.