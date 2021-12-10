Temizlik personeli, beden işçisi ve güvenlik görevlisi alınacak! İŞKUR'dan yeni istihdam müjdesi! İşte başvuru şartları ve...

İŞKUR ARALIK AYI GÜNCEL İŞ İLANLARI

İŞKUR aracılığı ile özel ve resmi bir çok kurum temizlik personeli, beden işçisi ve güvenlik görevlisi alımları gerçekleştirecek.İŞKUR üzerinden söz konusu bu ilanları başvuruda bulunabilmek için https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx internet adresine giriş yapabilirsiniz.

Ardından "Meslek" yazan kutucuğa "Temizlik Görevlisi" yazın ve ara seçeneğine tıklayıp tüm illerdeki iş ilanlarını görüntüleyebilirsiniz.

Karşınıza çıkan ilanlara tıkladıktan sonra başvuru şartlarını görebilir size uygun ilana "Başvur" butonuna tıklayarak başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz.