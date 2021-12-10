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    • Memurlar
    • 10.12.2021 12:07
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    • 10.12.2021 12:07
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    Orta Doğu Teknik Üniversitesi 23 öğretim elamanı alacak

    Basın İlan Kurumu'nun internet sitesinden yayınlanan personel alım ilanları her gün on binlerce kişi tarafından takip ediliyor. Son ilanlar arasında yer alan Orta Doğu Teknik Üniversitesi 23 öğretim elemanı alım ilanı dikkat çekti.

    ODTÜ 23 öğretim elamanı alacak

    Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 23 öğretim elemanı alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak öğretim elemanlarının hangi fakülte ve branşlarda görevlendirileceği açıklandı.

    Basın İlan Kurumu'nun internet portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

    İşte Orta Doğu Teknik Üniversitesi öğretim elemanı alım ilanına başvuru için bilgiler
    - 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.
    - Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibariyle otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekmektedir.

    İlanla ilgili diğer bilgiler için tıklayın

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