KPSS şartsız klinik destek uzmanı, hastane hizmetlisi, hasta kabul görevlisi işçi alımı! İŞKUR güncel hastane personel alı başvuru şartları

İŞKUR üzerinden oluşturulan bildirimde detaylı illerde hastanelere KPSS koşulsun işçi alımı uygulanacağı duyuruldu. Yapılacak personel alımı amacıyla müracaatların başladığı ifade edilirken, alımlar ilanın yayınlandığı süreye kadar devam etmektedir. KPSS koşulsuz hastanelere işçi alımı amacıyla aranan müracaat şartları ve detaylar şu şekilde:
HASTANE ALIMINDA KPSS ŞARTI ARANMIYOR
Hastane personel alım ilanlarını yakından takip edenler için yapılan açıklamada KPSS şartının olmadığının altı çizildi. Alımlar için açıklanan genel ve özel şartlar ayrıca açıklandı. Genel şartlar bütün ilanlar için aynıdır. Özel şartlara aşağıdaki link üzerinden ulaşabilirsiniz.
Takvim.com.tr kısaca veriler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz
HASTANE PERSONEL ALIM BAŞVURU ŞARTLARI AÇIKLAMASI
KPSS şartsız hastane personel alımları için başvuruları online olarak yapabilirsiniz. En az ilkokul mezunu adayların başvuruda bulunabileceği personel alımları için genel başvuru şartları şu şekilde:
2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk Vatandaşı olmak.