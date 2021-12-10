Kızılay personel alımı şartları nelerdir? Türk Kızılay'ı temizlik ve çamaşırhane personel alımı başvurusu nasıl yapılır? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Türk Kızılay'ı iş ilanını sıklıkla güncelliyor ve şu an açık kadroların hangileri olduğu, başvuru şartları ile ilgili bilgiler merak edilmeye başlandı. İş arayan binlerce kişi için güncel ilanların neler olduğunu ve diğer tüm bilgileri haberimizde derledik.
KIZILAY PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Türk Kızılay'ı resmi internet sitesinde "İş Başvuruları sadece www.kizilaykariyer.com adresinden bireysel olarak yapılmaktadır. Bunun dışında yapılan başvurular kabul edilmeyecektir." açıklamasına yer verildi.
KIZILAY PERSONEL ALIMI HANGİ ALANLARDA YAPILACAK?
Yaşlı Bakım Teknikeri (Kızılay Bakım A.Ş.) (YBT112021) Bakırköy / İstanbul 24.11.2021
Temizlik Görevlisi (Kızılay Bakım A.Ş.) (TG112021) Bakırköy / İstanbul 24.11.2021
Bina Teknik İşler Görevlisi (Kızılay Bakım A.Ş.) (BTG112021) Bakırköy / İstanbul 24.11.2021
Sosyal Hizmet Uzmanı (Kızılay Bakım A.Ş.) (SHU112021) Bakırköy / İstanbul 24.11.2021
Hobi ve Etkinlik Öğreticisi (Kızılay Bakım A.Ş.) (HEO112021) Bakırköy / İstanbul 24.11.2021
Hemşire (Kızılay Bakım A.Ş.) (H112021) Bakırköy / İstanbul 24.11.2021