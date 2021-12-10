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    • Memurlar
    • 10.12.2021 13:36
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    • 10.12.2021 13:38
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    Kızılay personel alımı şartları nelerdir? Türk Kızılay’ı temizlik ve çamaşırhane personel alımı başvurusu nasıl yapılır?

    İş arayan vatandaşlar gündemde yoğun bir şekilde Kızılay personel alımı şartları nelerdir? Sorusunun yanıtını araştırıyor. Türk Kızılay’ı bünyesinde kariyer hedefleyen binlerce kişi açık ilanların hangi meslekler olduğunu ve başvuru için istenilen şartların hangileri olduğunu merak ediyor. En dikkat çeken ve yoğun ilgi görenler arasında temizlik ve çamaşırhane görevlisi işi yer alıyor. Peki Türk Kızılay’ı temizlik ve çamaşırhane personel alımı başvurusu nasıl yapılır? Başvurular için son tarih nedir? İşte detaylar…

    takvim.com.tr
    Kızılay personel alımı şartları nelerdir?

    Kızılay personel alımı şartları nelerdir? Türk Kızılay'ı temizlik ve çamaşırhane personel alımı başvurusu nasıl yapılır? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Türk Kızılay'ı iş ilanını sıklıkla güncelliyor ve şu an açık kadroların hangileri olduğu, başvuru şartları ile ilgili bilgiler merak edilmeye başlandı. İş arayan binlerce kişi için güncel ilanların neler olduğunu ve diğer tüm bilgileri haberimizde derledik.

    KIZILAY PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    Türk Kızılay'ı resmi internet sitesinde "İş Başvuruları sadece www.kizilaykariyer.com adresinden bireysel olarak yapılmaktadır. Bunun dışında yapılan başvurular kabul edilmeyecektir." açıklamasına yer verildi.

    KIZILAY PERSONEL ALIMI HANGİ ALANLARDA YAPILACAK?

    Yaşlı Bakım Teknikeri (Kızılay Bakım A.Ş.) (YBT112021) Bakırköy / İstanbul 24.11.2021
    Temizlik Görevlisi (Kızılay Bakım A.Ş.) (TG112021) Bakırköy / İstanbul 24.11.2021
    Bina Teknik İşler Görevlisi (Kızılay Bakım A.Ş.) (BTG112021) Bakırköy / İstanbul 24.11.2021
    Sosyal Hizmet Uzmanı (Kızılay Bakım A.Ş.) (SHU112021) Bakırköy / İstanbul 24.11.2021
    Hobi ve Etkinlik Öğreticisi (Kızılay Bakım A.Ş.) (HEO112021) Bakırköy / İstanbul 24.11.2021
    Hemşire (Kızılay Bakım A.Ş.) (H112021) Bakırköy / İstanbul 24.11.2021

        Muhasebe Görevlisi (Kızılay Bakım A.Ş.) (MG112021) Bakırköy / İstanbul 24.11.2021
        Garson (Kızılay Bakım A.Ş.) (G112021) Bakırköy / İstanbul 24.11.2021
        Fizik Tedavi Sorumlusu (Kızılay Bakım A.Ş.) (FTS112021) Bakırköy / İstanbul 24.11.2021
        Aşçı (Kızılay Bakım A.Ş.) (A112021) Bakırköy / İstanbul 24.11.2021
        Çamaşırhane Görevlisi (Kızılay Bakım A.Ş.) (CG112021) Bakırköy / İstanbul 24.11.2021
        Aşçı Yardımcısı (Kızılay Bakım A.Ş.) (AY112021)

        KIZILAY TEMİZLİK GÖREVLİSİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

        En az ilköğretim mezunu,

        Alanında en az 2 yıl deneyime sahip,

        Alternatif yüzeylerde kullanılabilecek kimyasallar hakkında bilgi sahibi,

        Ekip çalışmasına yatkın, öğrenmeye açık, iletişim becerileri güçlü,

        İstanbul Avrupa yakasında ikamet eden veya edebilecek,

        Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmayan.

        KIZILAY ÇAMAŞIRHANE GÖREVLİSİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

        Bu alanda sertifikalı kurs almış veya mesleki yeterliliğini belgeleyebilecek,

        Alanında en az 3 yıl deneyime sahip,

        Kumaş ve yıkama koşulları hakkında bilgi sahibi,

        Biçki, dikiş ve kumaş tadilatı yapabilen,

        İstanbul Avrupa yakasında ikamet eden veya edebilecek,

        Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmayan.

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        Haberler Memurlar Kızılay personel alımı şartları nelerdir? Türk Kızılay’ı temizlik ve çamaşırhane personel alımı başvurusu nasıl yapılır?
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