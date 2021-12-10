Jandarma astsubay maaşı ne kadar? Jandarma astsubay alımı şartları nelerdir? Başvurular nereden, nasıl yapılır? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde kariyer hedefleyen binlerce kişinin merak ettiği tüm bilgileri haberimizde derledik. Jandarma astsubay alımı başvurularına dair tüm detayları inceleyerek başvurunuzu yapabilirsiniz.
JANDARMA ASTSUBAY ALIMI 2022 BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Jandarma ve Sahil Güvenlik muvazzaf ve sözleşmeli astsubay alımı başvuruları 08-23 Aralık 2021 tarihleri arasında https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresinden gerçekleştirilecek.
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JANDARMA ASTSUBAY ALIMI 2022 BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
b. Başvuru Kılavuzlarında belirtilen öğrenim programlardan mezun olmak, bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretimkurumlarından mezun olmak veya geçici kayıt tarihine kadar (Geçici kayıt tarihi bilahare duyurulacaktır. Duyurulacak tarihe kadar mezun olabileceklerin geçici mezuniyet belgeleri kabul edilecektir.) mezun olabilecek durumda olmak.