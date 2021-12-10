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    • Memurlar
    • 10.12.2021 14:59
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    • 10.12.2021 14:59
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    Jandarma astsubay maaşı ne kadar? Jandarma astsubay alımı şartları nelerdir? Başvurular nereden, nasıl yapılır?

    Gündemde yoğun bir şekilde Jandarma astsubay maaşı ne kadar? Sorusunun yanıtı araştırılır oldu. Jandarma ve Sahil Güvenlik muvazzaf ve sözleşmeli astsubay alımının başladığını duyurulmasının ardından büyük heyecan yarattı ve hemen detaylar merak edilir oldu. 8 Aralık’ta başlayan başvuruların hangi tarihte sona ereceği de belirlendi. Peki Jandarma astsubay alımı şartları nelerdir? Başvurular nereden, nasıl yapılır? İşte astsubay olma hayaliyle yanıp tutuşan vatandaşların merak ettiği tüm detaylar…

    takvim.com.tr
    Jandarma astsubay maaşı ne kadar?

    Jandarma astsubay maaşı ne kadar? Jandarma astsubay alımı şartları nelerdir? Başvurular nereden, nasıl yapılır? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde kariyer hedefleyen binlerce kişinin merak ettiği tüm bilgileri haberimizde derledik. Jandarma astsubay alımı başvurularına dair tüm detayları inceleyerek başvurunuzu yapabilirsiniz.

    JANDARMA ASTSUBAY ALIMI 2022 BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    Jandarma ve Sahil Güvenlik muvazzaf ve sözleşmeli astsubay alımı başvuruları 08-23 Aralık 2021 tarihleri arasında https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresinden gerçekleştirilecek.

    BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

    JANDARMA ASTSUBAY ALIMI 2022 BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

    a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
    b. Başvuru Kılavuzlarında belirtilen öğrenim programlardan mezun olmak, bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretimkurumlarından mezun olmak veya geçici kayıt tarihine kadar (Geçici kayıt tarihi bilahare duyurulacaktır. Duyurulacak tarihe kadar mezun olabileceklerin geçici mezuniyet belgeleri kabul edilecektir.) mezun olabilecek durumda olmak.

        c. Jandarma Genel Komutanlığı için kılavuzda belirtilen lisans veya ön lisans bölümlerinden mezun olmuş veya geçici kayıt tarihine kadar mezun olabilecek durumda olanlar için düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 01 Ocak 2021 tarihi itibariyle yirmi yedi (27) yaşını bitirmemiş (01 Ocak 1994 ve sonrası doğumlular başvuru yapabileceklerdir), lisansüstü öğrenimi tamamlamış olanlar için düzeltilmemiş nüfus kaydına göre otuz iki (32) yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1989 ve sonrası doğumlular başvuru yapabileceklerdir),
        ç. Sahil Güvenlik Komutanlığı için ön lisans bölümlerinden mezun olmuş veya geçici kayıt tarihine kadar mezun olabilecek durumda olanlar için düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 01 Ocak 2021 tarihi itibariyle yirmi yedi (27) yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1994 ve sonrasıdoğumlular başvuru yapabileceklerdir),

        d. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak,
        e. Hamile olmamak,
        f. Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında subay, astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş veya sözleşmeli erbaş/er olarakgörevli iken ayrılmamış veya çıkarılmamış olmak,
        g. www.jandarma.gov.tr, https://kamuilan.sbb.gov.tr, www.sg.gov.tr ve www.jsga.edu.tr internet adreslerinde yayımlanan "2022 Yılı J.Gn.K.lığı Muvazzaf/Sözleşmeli Astsubay Başvuru Kılavuzu" ve "2022 Yılı Sahil Güvenlik Komutanlığı Sözleşmeli Astsubay Başvuru Kılavuzu"nda belirtilmiş olan başvuru şartlarını taşımak
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