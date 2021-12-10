İŞKUR'dan yeni istihdam müjdesi! Temizlik personeli, beden işçisi ve güvenlik görevlisi alınacak! İşte başvuru şartları ve...

İŞKUR Türkiye'nin pek çok ilinde iş arayan vatandaşlara derman olmaya devam ediyor. İş arayanların ilk uğradığı yer olan İŞKUR aralık ayında da iş ilanlarını duyurdu. Bu kapsamda İŞKUR ile İstanbul, Ankara, İzmir, Adıyaman, Van, Bitlis, Diyarbakır, Kayseri, Nevşehir, Adana, Mersin ve daha bir çok ilde istihdam edilmek üzere temizlik personeli, beden işçisi, ve güvenlik görevlisi alınacak. Başvuru detayları belli oldu. Başvuruda bulunacak adaylarda aranan ilk şartlar arasında kişinin en az ilkokul mezunu olunması gerektiği olarak belirtiliyor. İşte ayrıntılı bilgiler...
İŞKUR ARALIK AYI GÜNCEL İŞ İLANLARI
İŞKUR aracılığı ile özel ve resmi bir çok kurum temizlik personeli, beden işçisi ve güvenlik görevlisi alımları gerçekleştirecek.İŞKUR üzerinden söz konusu bu ilanları başvuruda bulunabilmek için https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx internet adresine giriş yapabilirsiniz.
Ardından "Meslek" yazan kutucuğa "Temizlik Görevlisi" yazın ve ara seçeneğine tıklayıp tüm illerdeki iş ilanlarını görüntüleyebilirsiniz.
Karşınıza çıkan ilanlara tıkladıktan sonra başvuru şartlarını görebilir size uygun ilana "Başvur" butonuna tıklayarak başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz.
İLK DEFA İŞKUR İLE BAŞVURUDA BULUNANLAR DİKKAT!
İlk defa İŞKUR üzerinden başvuruda bulunanların ise İŞKUR kaydı oluşturmaları gerekiyor. İŞKUR kayıt bölümüne girerek özlük bilgilerinizi doldurun ve akabinde kaydederek giriş yapın.