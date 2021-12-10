İŞKUR'dan yeni istihdam müjdesi! Temizlik personeli, beden işçisi ve güvenlik görevlisi alınacak! İşte başvuru şartları ve...

İŞKUR Türkiye'nin pek çok ilinde iş arayan vatandaşlara derman olmaya devam ediyor. İş arayanların ilk uğradığı yer olan İŞKUR aralık ayında da iş ilanlarını duyurdu. Bu kapsamda İŞKUR ile İstanbul, Ankara, İzmir, Adıyaman, Van, Bitlis, Diyarbakır, Kayseri, Nevşehir, Adana, Mersin ve daha bir çok ilde istihdam edilmek üzere temizlik personeli, beden işçisi, ve güvenlik görevlisi alınacak. Başvuru detayları belli oldu. Başvuruda bulunacak adaylarda aranan ilk şartlar arasında kişinin en az ilkokul mezunu olunması gerektiği olarak belirtiliyor. İşte ayrıntılı bilgiler...