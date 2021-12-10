Özel hastanelere KPSS koşulsuz işçi alımı yapılıyor. Başvuru şartlarını taşıyan her aday müracaatta bulunabiliyor. Hastane işçi alımı amacıyla başvurular İŞKUR üzerinden çevrimiçi olarak alınıyor. İŞKUR güncel hastane personel alım detayları sayfamızda yer alıyor. Alımlar için açıklanan genel ve özel şartlar ayrıca açıklandı. Genel şartlar bütün ilanlar için aynıdır. Özel şartlara aşağıdaki link üzerinden ulaşabilirsiniz.
HASTANE ALIMINDA KPSS ŞARTI ARANMIYOR
Hastane personel alım ilanlarını yakından takip edenler için yapılan açıklamada KPSS şartının olmadığının altı çizildi. Alımlar için açıklanan genel ve özel şartlar ayrıca açıklandı. Genel şartlar bütün ilanlar için aynıdır. Özel şartlara aşağıdaki link üzerinden ulaşabilirsiniz.
Takvim.com.tr kısaca veriler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz
HASTANE PERSONEL ALIM BAŞVURU ŞARTLARI AÇIKLAMASI
KPSS şartsız hastane personel alımları için başvuruları online olarak yapabilirsiniz. En az ilkokul mezunu adayların başvuruda bulunabileceği personel alımları için genel başvuru şartları şu şekilde:
2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk Vatandaşı olmak.