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    • Memurlar
    • 11.12.2021 08:59
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    • 11.12.2021 08:59
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    İŞKUR güncel hastane personel alı başvuru şartları! KPSS şartsız klinik destek uzmanı, hastane hizmetlisi, hasta kabul görevlisi işçi alımı!

    İŞKUR üzerinden oluşturulan bildirimde detaylı illerde hastanelere KPSS koşulsun işçi alımı uygulanacağı duyuruldu. Yapılacak personel alımı amacıyla müracaatların başladığı ifade edilirken, alımlar ilanın yayınlandığı süreye kadar devam etmektedir. KPSS koşulsuz hastanelere işçi alımı amacıyla aranan müracaat şartları ve detaylar sayfamızda.

    takvim.com.tr
    KPSS şartsız hastanelere işçi alımı! Başvuru şartları neler?

    Özel hastanelere KPSS koşulsuz işçi alımı yapılıyor. Başvuru şartlarını taşıyan her aday müracaatta bulunabiliyor. Hastane işçi alımı amacıyla başvurular İŞKUR üzerinden çevrimiçi olarak alınıyor. İŞKUR güncel hastane personel alım detayları sayfamızda yer alıyor. Alımlar için açıklanan genel ve özel şartlar ayrıca açıklandı. Genel şartlar bütün ilanlar için aynıdır. Özel şartlara aşağıdaki link üzerinden ulaşabilirsiniz.

    HASTANE ALIMINDA KPSS ŞARTI ARANMIYOR

    Hastane personel alım ilanlarını yakından takip edenler için yapılan açıklamada KPSS şartının olmadığının altı çizildi. Alımlar için açıklanan genel ve özel şartlar ayrıca açıklandı. Genel şartlar bütün ilanlar için aynıdır. Özel şartlara aşağıdaki link üzerinden ulaşabilirsiniz.

    Takvim.com.tr kısaca veriler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz

    HASTANE PERSONEL ALIM BAŞVURU ŞARTLARI AÇIKLAMASI

    KPSS şartsız hastane personel alımları için başvuruları online olarak yapabilirsiniz. En az ilkokul mezunu adayların başvuruda bulunabileceği personel alımları için genel başvuru şartları şu şekilde:

    2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk Vatandaşı olmak.


        18 yaşını tamamlamış olmak.

        Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

        Kamusal haklardan mahrum bulunmamak.

        En az ilköğretim mezunu olmak,

        Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan, emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı alıyor olmamak.

        Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan başvurular, ilan-sınav sürecinin her aşamasında reddedilebilecektir. Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

        Vardiyalı çalışabilecek

        Çalışmasına engel olacak herhangi bir sağlık sorununun olmaması

        ALIM YAPILACAK BİRİMLER

        HASTA DANIŞMANI

        HASTA KABUL KAYIT GÖREVLİSİ

        HASTA KARŞILAMA VE YÖNLENDİRME GÖREVLİSİ

        HASTA BAKIMI TEKNİSYENİ

        HASTANE HİZMETLİSİ

        KLİNİK DESTEK ELEMANI
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        Haberler Memurlar İŞKUR güncel hastane personel alı başvuru şartları! KPSS şartsız klinik destek uzmanı, hastane hizmetlisi, hasta kabul görevlisi işçi alımı!
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