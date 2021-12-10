Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Memurlar
    • 10.12.2021 11:12
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 10.12.2021 11:14
    ABONE OL

    Adalet Bakanlığı 200 personel alımı başvurusu ne zaman başlayacak? Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru şartları!

    Resmi Gazete'de yayımlanan ilandaki bilgilere göre, Adalet Bakanlığı tarafından 200 personel alımı yapılacağı açıklanmıştı. Bakanlık bünyesinde 50 psikolog, 30 pedagog ve 120 sosyal çalışmacı personeli alımı olacak. Peki, Adalet Bakanlığı 200 personel alımı başvurusu ne zaman başlayacak? İşte Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru şartları!

    takvim.com.tr
    Adalet Bakanlığı personel alımı başvurusu ne zaman?

    Adalet Bakanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre 200 personel alımı yapılacağı duyuruldu. Personeller sözlü sınav sonucuna göre alınacak. Peki, Adalet Bakanlığı 200 personel alımı başvurusu ne zaman başlayacak? Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru şartları nelerdir? İşte ilanda yer alan bilgiler...

    ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN?

    Adalet Bakanlığı Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri müdürlüklerine, sözlü sınavla kadrolu 200 personel alımı yapılacak.

    Resmi Gazete'de yer alan ilana göre, "Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği" hükümleri doğrultusunda, Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri müdürlüklerinde istihdam edilecek 50 psikolog, 30 pedagog ve 120 sosyal çalışmacı personeli, sözlü sınav sonucuna göre alınacak.

    Adaylar başvurularını e-Devlet üzerinden Adalet Bakanlığı Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" adresinden e-Devlet şifresi ile yapacak. Başvurular 13 Aralık'ta başlayıp, 27 Aralık'ta sona erecek.

    Başvurular için gerekli koşullar, istenilen belgeler, sınav süreci ile ilgili diğer bilgiler Bakanlığın "www.adalet.gov.tr" internet adresinde yer alacak.

        ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

        1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

        2. 2020 yılı lisans Kamu Personel Seçme Sınavında KPSSP3 puan türünden 70 ve daha yukarı puan almak, 3. a) Psikolog kadrosuna atanabilmek için; Psikoloji lisans bölümünden mezun olmak,

        b) Pedagog kadrosuna atanabilmek için; Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık veya Eğitim Programları ve Öğretim lisans bölümlerinin birinden mezun olmak,

        c) Sosyal Çalışmacı kadrosuna atanabilmek için; Sosyal Hizmet veya Sosyal Hizmetler lisans bölümlerinin birinden mezun olmak,

        4. Diploma denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış olmak kaydıyla yabancı üniversitelerin yukarıda belirtilen bölümlerinden mezun olmak.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Babacan’a soğuk duş: Davasını satan vatanı satar
        Haberler Memurlar Adalet Bakanlığı 200 personel alımı başvurusu ne zaman başlayacak? Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru şartları!
            SON DAKİKA