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    • Memurlar
    • 08.12.2021 12:03
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    • 08.12.2021 13:53
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    Ticaret Bakanlığı muayene memuru - gümrük muhafaza memuru kura çekimi sonuçları! 8 Aralık Ticaret Bakanlığı kura çekimi isim listesi!

    Ticaret Bakanlığı sözleşmeli muayene memuru ve gümrük muhafaza memuru kura çekimi sonuçları hakkında aramalar hız kazandı.Ticaret Bakanlığı sözleşmeli personel alımı kapsamında yapılan sözlü sınavı kazanan ve atanmaya hak kazanan sözleşmeli muayene memuru adaylarının atama yapılacak yerlerinin tespitine ilişkin kura çekimi ile sözleşmeli gümrük muhafaza memuru adaylarının kura çekimi bugün gerçekleştirildi. Adaylar arama motorlarında, Ticaret Bakanlığı muayene memuru - gümrük muhafaza memuru kura çekimi sonuçları açıklandı mı? 8 Aralık Ticaret Bakanlığı kura çekimi isim listesi yayınlandı mı? Sorularının yanıtını arıyor. İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Ticaret Bakanlığı muayene memuru - gümrük muhafaza memuru kura çekimi sonuçları! 8 Aralık Ticaret Bakanlığı kura çekimi isim listesi!

    Ticaret Bakanlığı sözleşmeli personel alımına ilişkin kura çekimi bugün gerçekleştiriliyor. Adaylar tarafından Ticaret Bakanlığı sözleşmeli muayene memuru ve gümrük muhafaza memuru kura çekimi sonuçları arama motorlarında yoğunlukla araştırılıyor. Peki, Ticaret Bakanlığı muayene memuru - gümrük muhafaza memuru kura çekimi sonuçları açıklandı mı? 8 Aralık Ticaret Bakanlığı kura çekimi isim listesi yayınlandı mı? İşte detaylar...

    Sözleşmeli Muayene Memuru ve Sözleşmeli Gümrük Muhafaza Memuru Kura Çekimine İlişkin Duyuru


    -Ticaret Bakanlığı sözleşmeli personel alımı kapsamında 23-27.08.2021 tarihleri arasında yapılan sözlü sınavı kazanan ve atanmaya hak kazanan Sözleşmeli Muayene Memuru adaylarının atama yapılacak yerlerinin tespitine ilişkin kura çekimi ile



    -Ticaret Bakanlığı sözleşmeli personel alımı kapsamında 11-27.10.2021 tarihleri arasında yapılan sözlü sınavı kazanan ve atanmaya hak kazanan Sözleşmeli Gümrük Muhafaza Memuru adaylarının atama yapılacak yerlerinin tespitine ilişkin kura çekimi;
    08.12.2021 Çarşamba günü saat 11.00' da Bakanlığımız Söğütözü Yerleşkesinde (Söğütözü Mh. 2176 Sk. No:63 Çankaya/ANKARA) zemin kat konferans salonunda bilgisayar ortamında gerçekleştirilecektir.



        Covid-19 tedbirleri kapsamında kura çekimine sınırlı sayıda katılımcı alınacaktır.

        Not: Kura sonuçları gün içerisinde Bakanlığımız web sayfasında yayınlanacaktır.

        KURA ÇEKİMİ İSİM LİSTESİ VE SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ!

        TİCARET BAKANLIĞINDA 795 SÖZLEŞMELİ PERSONELİN ATAMASI YAPILDI

        Ticaret Bakanlığına sözleşmeli personel alımı kapsamında 23-27 Ağustos tarihleri arasındaki sözleşmeli muayene memurluğu ve 11-27 Ekim tarihleri arasındaki gümrük muhafaza memurluğu sözlü sınavlarını kazanarak atanmaya hak kazanan adayların atamaları gerçekleşti.

        Bakanlık binasında Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak'ın katılımı ile yapılan kura çekimi sonucunda 75 sözleşmeli muayene memuru ve 720 gümrük muhafaza memuru olmak üzere toplam 795 memur adayının yerleri belirlenerek ataması yapıldı.

        Törende ataması yapılan personele seslenen Bakan Yardımcısı Uçarmak, "Hayatınızın önemli bir dönem noktasındasınız. Memuriyet iyi hoş fakat gümrük memuriyetinin diğer memuriyetlere göre bazı zorlukları da var. Bazı arkadaşlarımız daha önce hiç muhatap olmadıkları, gitmedikleri, görmedikleri yerlerde hayatlarını birkaç yıl sürdürmek zorunda kalacaklar. Tabii bunları gönül huzuruyla kabul edebilmek gerekir. Mesleğe başlarken bunlara kendinizi alıştırmanız gerektiğini düşünüyorum. Herkese hayırlı uğurlu olsun" dedi.
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