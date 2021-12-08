Kırıkkale Üniversitesi 42 öğretim üyesi alacak

Kırıkkale Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 42 öğretim üyesi alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak öğretim üyelerinin hangi fakülte ve branşlarda görevlendirileceği açıklandı.

Basın İlan Kurumu'nun internet portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

İşte Kırıkkale Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanına başvuru için bilgiler:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ilgili maddeleri, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri'nde belirtilen esaslar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesindeki şartları taşımak koşulu ile öğretim üyeleri alınacaktır.



Başvuru süresi ilanın Resmî Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren, 15 gündür. İlanda belirtilen kadrolara başvurular, ilan detaylarının da belirtildiği www.pdbilan.kku.edu.tr web adresine on-line olarak yapılacak olup, şahsen ve posta ile başvuru kabul edilmeyecektir.



Not: Doçent kadrosuna başvuracak adaylar için, Üniversitemizin 27.10.2021 tarihli ve 26/07 sayılı Senato Kararına istinaden, Yükseköğretim Genel Kurulu Kararıyla Doçentlik Sözlü Sınavının iptali talebimizin uygun bulunması halinde sözlü sınav yapılmayacaktır.

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