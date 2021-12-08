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    • Memurlar
    • 08.12.2021 13:17
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    • 08.12.2021 13:20
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    Güncel bekçi alımı ilanları yayınlandı! 2022 öncesinde son şans! Başvurular İŞKUR üzerinden alınıyor! Bekçi alımı şartları…

    Devlet kurumlarında bekçi olarak çalışma hayaliyle yanıp tutuşan binlerce kişi 2022 yılını beklerken özel sektör için güncel ilanlar yayınlanıyor. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden birçok il için bekçi alım ilanları yayınlanınca vatandaşlar hemen detayları araştırmaya başladı. Bekçi alımı şartlarının neler olduğu, hangi illere alım yapılacağı gibi bilgiler merak edildi. Peki İŞKUR üzerinden bekçi alımı ilanlarına başvuru nasıl ve nereden yapılıyor. İşte güncel İŞKUR bekçi alımı ilanları ve başvuru şartları…

    takvim.com.tr
    Güncel bekçi alımı ilanları yayınlandı!

    Güncel bekçi alımı ilanları yayınlandı ve 2022 öncesinde son şans. Başvurular İŞKUR üzerinden alınıyor. Peki Bekçi alımı şartları nelerdir? Arama motorları üzerinden sıklıkla bilgiler araştırılıyor. Bekçi olma hayaliyle yanıp tutuşan binlerce kişi için 2022 yılı öncesinde kariyer fırsatları devam ediyor. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) pek çok ilde bekçi alımı ilanlarını yayınladı. İşte başvuru için şartlar...

    BEKÇİ ALIMI İLANLARI YAYINLANDI!

    İŞKUR üzerinden özel sektörlere bekçi alımı yapılacak, alım yapılacak pek çok farklı il bulunuyor.

    İŞKUR GÜNCEL BEKÇİ ALIMI İLANLARINI GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

    BEKÇİ ALIMI ŞARTLARI NELERDİR?

    -Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

    -En az ilköğretim, lise veya dengi okul mezunu olmak,

    -Başvuru yaptığı İLÇE sınırları içerisinde EN AZ BİR YILDIR ikamet ediyor olmak,

    -Askerlik ödevini bitirmiş olmak,

        -Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

        -Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,

        -Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkûm bulunmamak,

        -Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

        -Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak,
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        Haberler Memurlar Güncel bekçi alımı ilanları yayınlandı! 2022 öncesinde son şans! Başvurular İŞKUR üzerinden alınıyor! Bekçi alımı şartları…
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