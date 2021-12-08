Güncel bekçi alımı ilanları yayınlandı! 2022 öncesinde son şans! Başvurular İŞKUR üzerinden alınıyor! Bekçi alımı şartları…

Güncel bekçi alımı ilanları yayınlandı ve 2022 öncesinde son şans. Başvurular İŞKUR üzerinden alınıyor. Peki Bekçi alımı şartları nelerdir? Arama motorları üzerinden sıklıkla bilgiler araştırılıyor. Bekçi olma hayaliyle yanıp tutuşan binlerce kişi için 2022 yılı öncesinde kariyer fırsatları devam ediyor. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) pek çok ilde bekçi alımı ilanlarını yayınladı. İşte başvuru için şartlar...
BEKÇİ ALIMI İLANLARI YAYINLANDI!
İŞKUR üzerinden özel sektörlere bekçi alımı yapılacak, alım yapılacak pek çok farklı il bulunuyor.
İŞKUR GÜNCEL BEKÇİ ALIMI İLANLARINI GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ
BEKÇİ ALIMI ŞARTLARI NELERDİR?
-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
-En az ilköğretim, lise veya dengi okul mezunu olmak,
-Başvuru yaptığı İLÇE sınırları içerisinde EN AZ BİR YILDIR ikamet ediyor olmak,
-Askerlik ödevini bitirmiş olmak,