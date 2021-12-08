8 Aralık Ticaret Bakanlığı kura çekimi isim listesi! Ticaret Bakanlığı muayene memuru - gümrük muhafaza memuru kura çekimi sonuçları!

Bakanlık binasında Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak'ın katılımı ile yapılan kura çekimi sonucunda 75 sözleşmeli muayene memuru ve 720 gümrük muhafaza memuru olmak üzere toplam 795 memur adayının yerleri belirlenerek ataması yapıldı.

Törende ataması yapılan personele seslenen Bakan Yardımcısı Uçarmak, "Hayatınızın önemli bir dönem noktasındasınız. Memuriyet iyi hoş fakat gümrük memuriyetinin diğer memuriyetlere göre bazı zorlukları da var. Bazı arkadaşlarımız daha önce hiç muhatap olmadıkları, gitmedikleri, görmedikleri yerlerde hayatlarını birkaç yıl sürdürmek zorunda kalacaklar. Tabii bunları gönül huzuruyla kabul edebilmek gerekir. Mesleğe başlarken bunlara kendinizi alıştırmanız gerektiğini düşünüyorum. Herkese hayırlı uğurlu olsun" dedi.