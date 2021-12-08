8 Aralık Ticaret Bakanlığı kura çekimi isim listesi! Ticaret Bakanlığı muayene memuru - gümrük muhafaza memuru kura çekimi sonuçları!

Ticaret Bakanlığı sözleşmeli muayene memuru ve gümrük muhafaza memuru kura çekimi sonuçları hakkında aramalar hız kazandı.Ticaret Bakanlığı sözleşmeli personel alımı kapsamında yapılan sözlü sınavı kazanan ve atanmaya hak kazanan sözleşmeli muayene memuru adaylarının atama yapılacak yerlerinin tespitine ilişkin kura çekimi ile sözleşmeli gümrük muhafaza memuru adaylarının kura çekimi bugün gerçekleştirildi. Adaylar arama motorlarında, Ticaret Bakanlığı muayene memuru - gümrük muhafaza memuru kura çekimi sonuçları açıklandı mı? 8 Aralık Ticaret Bakanlığı kura çekimi isim listesi yayınlandı mı? Sorularının yanıtını arıyor. İşte detaylar...
Sözleşmeli Muayene Memuru ve Sözleşmeli Gümrük Muhafaza Memuru Kura Çekimine İlişkin Duyuru
-Ticaret Bakanlığı sözleşmeli personel alımı kapsamında 23-27.08.2021 tarihleri arasında yapılan sözlü sınavı kazanan ve atanmaya hak kazanan Sözleşmeli Muayene Memuru adaylarının atama yapılacak yerlerinin tespitine ilişkin kura çekimi ile
-Ticaret Bakanlığı sözleşmeli personel alımı kapsamında 11-27.10.2021 tarihleri arasında yapılan sözlü sınavı kazanan ve atanmaya hak kazanan Sözleşmeli Gümrük Muhafaza Memuru adaylarının atama yapılacak yerlerinin tespitine ilişkin kura çekimi;
08.12.2021 Çarşamba günü saat 11.00' da Bakanlığımız Söğütözü Yerleşkesinde (Söğütözü Mh. 2176 Sk. No:63 Çankaya/ANKARA) zemin kat konferans salonunda bilgisayar ortamında gerçekleştirilecektir.