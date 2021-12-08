2022 öncesinde son şans! Güncel bekçi alımı ilanları yayınlandı! Başvurular İŞKUR üzerinden alınıyor! Bekçi alımı şartları…

Devlet kurumlarında bekçi olarak çalışma hayaliyle yanıp tutuşan binlerce kişi 2022 yılını beklerken özel sektör için güncel ilanlar yayınlanıyor. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden birçok il için bekçi alım ilanları yayınlanınca vatandaşlar hemen detayları araştırmaya başladı. Bekçi alımı şartlarının neler olduğu, hangi illere alım yapılacağı gibi bilgiler merak edildi. Peki İŞKUR üzerinden bekçi alımı ilanlarına başvuru nasıl ve nereden yapılıyor. İşte güncel İŞKUR bekçi alımı ilanları ve başvuru şartları…
BEKÇİ ALIMI İLANLARI YAYINLANDI!
İŞKUR üzerinden özel sektörlere bekçi alımı yapılacak, alım yapılacak pek çok farklı il bulunuyor.
İŞKUR GÜNCEL BEKÇİ ALIMI İLANLARINI GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ
BEKÇİ ALIMI ŞARTLARI NELERDİR?
-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
-En az ilköğretim, lise veya dengi okul mezunu olmak,
-Başvuru yaptığı İLÇE sınırları içerisinde EN AZ BİR YILDIR ikamet ediyor olmak,
-Askerlik ödevini bitirmiş olmak,