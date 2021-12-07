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    • Memurlar
    • 07.12.2021 14:23
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    • 07.12.2021 14:40
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    Üniversitede kariyer hedefleyenlere müjde! Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 77 sözleşmeli personel alımı yapacak! Şartlar…

    Eğitim alanında özellikle de üniversitede kariyer hedefleyen vatandaşlar güncel ilanları yakından takip ediyor. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 77 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu ve ilan metni de yayınlanınca gündemde yoğun ilgi görmeye başladı. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 77 sözleşmeli personel alımı şartları merak ediliyor ve sıklıkla araştırılıyor. Başvuru yapmak isteyenlerin acele etmesi gerekiyor son tarih 8 Aralık olarak belirlendi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi personel alımı başvurusunun nasıl yapıldığına dair bilgileri de haberimizde bulabilirsiniz.

    takvim.com.tr
    Üniversitede kariyer hedefleyenlere müjde!

    Üniversitede kariyer hedefleyenlere müjde! Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 77 sözleşmeli personel alımı yapacak. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi personel alımı başvuru şartlarının neler olduğu arama motorları üzerinden yoğun bir şekilde araştırılıyor. Başvuru şartlarının neler olduğu, başvuruların nereden ve nasıl yapılacağına ilişkin detaylar merak edilmeye başlandı. İşte tüm bilgiler...

    ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    Başvurular 8 Aralık'a kadar e-Devlet üzerinden "Eskişehir Osmangazi Üniversitesi – Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım" hizmeti veya "Kariyer Kapısı" https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet adresinden yapılacak.

    Şahsen başvuru alınmayacak olup; posta, fax veya e-posta ile yapılan müracaatlar da kabul edilmeyecek. Adaylar ilan edilen nitelik kodlarından sadece birine başvurabilecek. İlan edilen pozisyon sayısı kadar asil ve yedek kazanan adayların listesi, atanmaya hak kazanan adaylardan istenecek belgeler ve diğer hususlar www.ogu.edu.tr internet adresinin duyurular kısmında yayımlanacak.

    ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ 77 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

    Eskişehir Osmangazi Üniversitesi tarafından yayınlanan personel alımı ilanında adaylarda aranan şartlar şu şekilde:

    1- Başvuru yapacak adaylarda öğrenimle ilgili koşullar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesindeki aşağıda belirtilen genel şartlar aranır.

    A- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

        B- (Değişik: 23/01/2008-5728/317md.) Türk Ceza Kanunu'nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

        C- Askerlik Durumu itibariyle;

        1- Askerlikle ilgisi bulunmamak,

        2- Askerlik çağına gelmemiş bulunmak.

        3- Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

        D- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 53. madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak. (Kadroya atamaya hak kazanan adaylardan buna ilişkin sağlık raporu istenecektir).

        2- Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar ve kamu görevine iadesi reddedilenler başvuruda bulunamaz.

        3- 2020 KPSS(P94) sınav sonuç belgesine sahip olmak.

        4- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

        5- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi gereğince sözleşmeli olarak istihdam edilenler hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.

        6- Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 6. maddesi gereğince "İşe alınması açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması, işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini sonradan kaybetmesi…" hallerinde hizmet sözleşmesi kurumca tek taraflı olarak feshedilir.
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        Haberler Memurlar Üniversitede kariyer hedefleyenlere müjde! Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 77 sözleşmeli personel alımı yapacak! Şartlar…
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