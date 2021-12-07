Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 77 sözleşmeli personel alımı şartları! Üniversitede kariyer hedefleyenler sevinecek! Başvurular...

Şahsen başvuru alınmayacak olup; posta, fax veya e-posta ile yapılan müracaatlar da kabul edilmeyecek. Adaylar ilan edilen nitelik kodlarından sadece birine başvurabilecek. İlan edilen pozisyon sayısı kadar asil ve yedek kazanan adayların listesi, atanmaya hak kazanan adaylardan istenecek belgeler ve diğer hususlar www.ogu.edu.tr internet adresinin duyurular kısmında yayımlanacak.

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ 77 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi tarafından yayınlanan personel alımı ilanında adaylarda aranan şartlar şu şekilde:

1- Başvuru yapacak adaylarda öğrenimle ilgili koşullar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesindeki aşağıda belirtilen genel şartlar aranır.

A- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.