Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 77 sözleşmeli personel alımı şartları! Üniversitede kariyer hedefleyenler sevinecek! Başvurular...

Eğitim alanında özellikle de üniversitede kariyer hedefleyen vatandaşlar güncel ilanları yakından takip ediyor. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 77 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu ve ilan metni de yayınlanınca gündemde yoğun ilgi görmeye başladı. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 77 sözleşmeli personel alımı şartları merak ediliyor ve sıklıkla araştırılıyor. Başvuru yapmak isteyenlerin acele etmesi gerekiyor son tarih 8 Aralık olarak belirlendi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi personel alımı başvurusunun nasıl yapıldığına dair bilgileri de haberimizde bulabilirsiniz.
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Başvurular 8 Aralık'a kadar e-Devlet üzerinden "Eskişehir Osmangazi Üniversitesi – Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım" hizmeti veya "Kariyer Kapısı" https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet adresinden yapılacak.
Şahsen başvuru alınmayacak olup; posta, fax veya e-posta ile yapılan müracaatlar da kabul edilmeyecek. Adaylar ilan edilen nitelik kodlarından sadece birine başvurabilecek. İlan edilen pozisyon sayısı kadar asil ve yedek kazanan adayların listesi, atanmaya hak kazanan adaylardan istenecek belgeler ve diğer hususlar www.ogu.edu.tr internet adresinin duyurular kısmında yayımlanacak.
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ 77 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi tarafından yayınlanan personel alımı ilanında adaylarda aranan şartlar şu şekilde:
1- Başvuru yapacak adaylarda öğrenimle ilgili koşullar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesindeki aşağıda belirtilen genel şartlar aranır.
A- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.