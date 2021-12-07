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    • Memurlar
    • 07.12.2021 12:52
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    • 07.12.2021 12:56
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    7 Aralık İŞKUR güncel en az ilkokul mezunu hastane personel alımları! Hastane KPSS şartsız işçi alımı başvuru şartları ve kadrolar

    İş arayan vatandaşlar güncel İŞKUR personel alım ilanlarını yakından takip ediyor. Yapılacak olan personel alımlarında hastanelere detaylı birimlerde KPSS koşulsun sürekli ve geçici olmak üzere personel alımlarının uygulanacağı belirtildi. Başvuruda bulunmak isteyen adayların İŞKUR çevrimiçi olarak başvurabileceği aktarıldı. Yapılan hastane personel alımı İŞKUR üzerinden özel hastanelere yapılıyor. Bu sebeple KPSS puan koşulu ya da mülakat koşulu aranmıyor.

    takvim.com.tr
    7 Aralık İŞKUR güncel en az ilkokul mezunu hastane personel alımları!

    Hastane personel alımları amacıyla başvuruların başladığı duyuruldu. 7 Aralık İŞKUR güncel hastane personel alımları amacıyla da detaylı birimlere alımların başladığı duyuruldu. Maaşların, meslek gruplarına göre değişkenlik gösterdiği fakat en düşük asgari ücretle maaş verildiği belirtildi. Alımlara dair müracaat şartları bu sebeple genel ve özel olarak ayrılmaktadır. Genel müracaat şartları bütün ilanlar amacıyla geçerli olmakla birlikte, özel müracaat şartları, mesleklere ve yayımlanan ilanlara göre değişkenlik gösterebilmektedir.

    KPSS ŞARTI ARANMIYOR

    Yapılan hastane personel alımı İŞKUR üzerinden özel hastanelere yapılıyor. Bu sebeple KPSS puan koşulu ya da mülakat koşulu aranmıyor. Alımlara dair müracaat şartları bu sebeple genel ve özel olarak ayrılmaktadır. Genel müracaat şartları bütün ilanlar amacıyla geçerli olmakla birlikte, özel müracaat şartları, mesleklere ve yayımlanan ilanlara göre değişkenlik gösterebilmektedir.

    Takvim.com.tr kısaca veriler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz

    HASTANE PERSONEL ALIM BAŞVURU ARTLARI

    KPSS koşulsun hastane personel alımları amacıyla müracaatları çevrimiçi olarak yapabilirsiniz. En az ilkokul mezunu adayların müracaatta bulunabileceği personel alımları amacıyla genel müracaat şartları şu şekilde:

    2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş ya da İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri gizli kalmak kaydıyla Türk Vatandaşı olmak.

        18 yaşını tamamlamış olmak.

        Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu sistemin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama ya da kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

        Kamusal haklardan mahrum bulunmamak.

        En az ilköğretim mezunu olmak,

        Herhangi bir sosyal emniyet kurumundan, emeklilik, yaşlılık ya da malullük aylığı alıyor olmamak.

        Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan müracaatlar, ilan-sınav sürecinin her adımında reddedilebilecektir. Kamu kurum ve kuruluşlarının alakalı disiplin mevzuatı uyarınca görevinden ya da meslekten ihraç edilenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir.

        Vardiyalı çalışabilecek

        Çalışmasına engel olacak rastgele bir sıhhat probleminin olmaması

        HASTANELERE ALIM YAPILACAK BİRİMLER

        HASTA DANIŞMANI

        HASTA KABUL KAYIT GÖREVLİSİ

        HASTA BAKIMI TEKNİSYENİ

        HASTANE HİZMETLİSİ

        KLİNİK DESTEK ELEMANI
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        Haberler Memurlar 7 Aralık İŞKUR güncel en az ilkokul mezunu hastane personel alımları! Hastane KPSS şartsız işçi alımı başvuru şartları ve kadrolar
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