7 Aralık İŞKUR güncel en az ilkokul mezunu hastane personel alımları! Hastane KPSS şartsız işçi alımı başvuru şartları ve kadrolar

Hastane personel alımları amacıyla başvuruların başladığı duyuruldu. 7 Aralık İŞKUR güncel hastane personel alımları amacıyla da detaylı birimlere alımların başladığı duyuruldu. Maaşların, meslek gruplarına göre değişkenlik gösterdiği fakat en düşük asgari ücretle maaş verildiği belirtildi. Alımlara dair müracaat şartları bu sebeple genel ve özel olarak ayrılmaktadır. Genel müracaat şartları bütün ilanlar amacıyla geçerli olmakla birlikte, özel müracaat şartları, mesleklere ve yayımlanan ilanlara göre değişkenlik gösterebilmektedir.
KPSS ŞARTI ARANMIYOR
Yapılan hastane personel alımı İŞKUR üzerinden özel hastanelere yapılıyor. Bu sebeple KPSS puan koşulu ya da mülakat koşulu aranmıyor. Alımlara dair müracaat şartları bu sebeple genel ve özel olarak ayrılmaktadır. Genel müracaat şartları bütün ilanlar amacıyla geçerli olmakla birlikte, özel müracaat şartları, mesleklere ve yayımlanan ilanlara göre değişkenlik gösterebilmektedir.
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HASTANE PERSONEL ALIM BAŞVURU ARTLARI
KPSS koşulsun hastane personel alımları amacıyla müracaatları çevrimiçi olarak yapabilirsiniz. En az ilkokul mezunu adayların müracaatta bulunabileceği personel alımları amacıyla genel müracaat şartları şu şekilde:
2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş ya da İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri gizli kalmak kaydıyla Türk Vatandaşı olmak.