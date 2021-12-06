Son dakika: Tarih açıklandı! 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? Ocak 2022'de polis, öğretmen, hemşire maaşları ne kadar olacak?

3600 ek gösterge zammı milyonlarca kişinin gündeminde yer alıyor. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "3600 ek gösterge konusunda, asgari ücret belli olduktan sonra komisyonu topluyoruz. Çalışmalara başlayacağız." açıklamasında bulundu. Peki, 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? 3600 ek gösterge ile polis, öğretmen, hemşire maaşları ne kadar olacak? İşte detaylar...
3600 EK GÖSTERGE NE ZAMAN ÇIKACAK? OCAK 2022'DE POLİS, ÖĞRETMEN, HEMŞİRE MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?
Son dakika haberine göre Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "3600 ek gösterge konusunda, asgari ücret belli olduktan sonra komisyonu topluyoruz. Çalışmalara başlayacağız" dedi.
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Ocak ayında memur maaşlarına yansıyacak şekilde ek protokolle alım gücünü yükseltme konusunda mutabık kaldık" dedi.
3600 EK GÖSTERGE NE DURUMDA?
Ekonomiye dair önemli bilgiler veren Başkan Erdoğan, düzenlemenin 2022 yılı sonuna kadar tamamlanacağını bildirdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, '3600 ek gösterge için bakanlıkta oluşturduğumuz kurul çalışmalarını tamamladı. Memur-Sen ile görüşme yapacağız.' açıklamasında bulunmuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada, "6. dönem toplu sözleşmede 3600 ek gösterge düzenlemesinin 2022 yılı sonuna kadar tamamlanmasını da kararlaştırdık. Yürürlüğe girmesiyle faydalanacak öğretmen, polis, hemşire, din görevlisi, emeklilerimizin haklarında iyileştirmeler sağlanacak." dedi.