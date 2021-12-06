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    • Memurlar
    • 06.12.2021 15:11
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    • 06.12.2021 15:13
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    Son dakika: Tarih açıklandı! 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? Ocak 2022'de polis, öğretmen, hemşire maaşları ne kadar olacak?

    3600 ek gösterge ile ilgili gelişmeler takip ediliyor. Ek gösterge, devlet memurlarının maaşlarını, emekli ikramiye ve maaşların hesaplanmasında uygulanıyor. Yaklaşık 1 milyon 600 bin kişiyi etkileyecek ek gösterge ile ilgili son dakika açıklama geldi. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, 3600 ek göstergenin ne zaman çıkacağı ile ilgili önemli açıklamada bulundu. Peki, 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? 3600 ek gösterge ile polis, öğretmen, hemşire maaşları ne kadar olacak? İşte tüm merak edilenler...

    takvim.com.tr
    Son dakika: Tarih açıklandı! 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak?

    3600 ek gösterge zammı milyonlarca kişinin gündeminde yer alıyor. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "3600 ek gösterge konusunda, asgari ücret belli olduktan sonra komisyonu topluyoruz. Çalışmalara başlayacağız." açıklamasında bulundu. Peki, 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? 3600 ek gösterge ile polis, öğretmen, hemşire maaşları ne kadar olacak? İşte detaylar...

    3600 EK GÖSTERGE NE ZAMAN ÇIKACAK? OCAK 2022'DE POLİS, ÖĞRETMEN, HEMŞİRE MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?

    Son dakika haberine göre Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "3600 ek gösterge konusunda, asgari ücret belli olduktan sonra komisyonu topluyoruz. Çalışmalara başlayacağız" dedi.

    Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Ocak ayında memur maaşlarına yansıyacak şekilde ek protokolle alım gücünü yükseltme konusunda mutabık kaldık" dedi.

    3600 EK GÖSTERGE NE DURUMDA?

    Ekonomiye dair önemli bilgiler veren Başkan Erdoğan, düzenlemenin 2022 yılı sonuna kadar tamamlanacağını bildirdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, '3600 ek gösterge için bakanlıkta oluşturduğumuz kurul çalışmalarını tamamladı. Memur-Sen ile görüşme yapacağız.' açıklamasında bulunmuştu.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada, "6. dönem toplu sözleşmede 3600 ek gösterge düzenlemesinin 2022 yılı sonuna kadar tamamlanmasını da kararlaştırdık. Yürürlüğe girmesiyle faydalanacak öğretmen, polis, hemşire, din görevlisi, emeklilerimizin haklarında iyileştirmeler sağlanacak." dedi.

        3600 EK GÖSTERGE NEDİR?

        Ek gösterge, devlet memurlarının maaşlarını, emekli ikramiye ve maaşların hesaplanmasında uygulanan bir hesaplama metodudur. Hesaplama metodu olan ek gösterge rakamları, unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık gösteriyor. Ek gösterge maaşı, ek gösterge puanının aylık katsayısı olarak belirlenir. Ek göstergesi 3600 olan bir memur, göstergesi 2 bin 500 olan bir memurdan emeklilikte daha fazla maaş ve ikramiye alabiliyor.

        Memuriyette 30 hizmet yılını dolduran ve 1. derecenin 4. kademesine ulaşmış olan yükseköğretim mezunu personel arasında ek göstergeden yararlanmayan ya da ek göstergesi 3600'dan düşük olanların ek gösterge rakamlarının 3600 olarak belirlenmesi durumunda aylık ücretlerinde ve emekliliğe ilişkin haklarında değişiklik yaratıyor.

        Ek gösterge memurların, aylık ücretlerinin, emekli aylıklarının ve emekli ikramiyelerinde belirleyici unsurlardan biridir. Memurların maaş hesabında kullanılan ölçütlerden birisi olan ek göstergedeki artış mevcut maaşları artırmakla birlikte asıl etkiyi emeklilik ikramiyesine ve emekli maaşına yapıyor.

        3600 EK GÖSTERGE KİMLERİ KAPSIYOR?

        Ek gösterge durumu yaklaşık 280 bin polis, 1.1 milyon öğretmen, 110 bin hemşire ve 110 bin din görevlisi olmak üzere toplamda 1 milyon 600 bin kişiyi etkileyecek.
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