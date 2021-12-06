Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Memurlar
    • 06.12.2021 07:21
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 06.12.2021 07:24
    ABONE OL

    Jandarma Genel Komutanlığı 60 memur alımı şartları! Açıktan atamayla memur alımı başvuruları nasıl yapılır? Başvuru şartları

    Devlet bünyesinde karşyer hedefleyenler Jandarma Genel Komutanlığı 60 memur alımı şartları ile ilgili araştırmalarını hızlandırdı. Resmi Gazete’de yayımlanan ilanla Açıktan atamayla 60 kişinin Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde istihdam edileceği duyuruldu ve hemen detaylar merak konusu oldu. Peki Açıktan atamayla memur alımı başvuruları nasıl yapılır? Jandarma Genel Komutanlığı 60 memur alımı başvuru genel şartları nelerdir? Hangi tarihler arasında başvurular alınacak? İşte detaylar…

    takvim.com.tr
    Jandarma Genel Komutanlığı 60 memur alımı şartları!

    Jandarma Genel Komutanlığı 60 memur alımı şartları! Açıktan atamayla memur alımı başvuruları nasıl yapılır? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Jandarma Genel Komutanlığı (JGK) teşkilat kadrosunda görevlendirilmek üzere farklı ünvanlarda memur alımı yapılacak ve şartları karşılayan 60 kişinin araması yapılacak. Jandarma Genel Komutanlığı 60 memur alımı şartlarının neler olduğu ve başvuruların nereden yapılacağına ilişkin tüm bilgileri haberimizde derledik.

    JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 60 MEMUR ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

    Başvurular, 6-21 Aralık tarihleri arasında "https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris" internet adresi ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla yapılacak. İnternet ortamı dışında posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular dikkate alınmayacak.



    Başvurusu kabul edilip seçme sınavlarına katılmaya hak kazanan aday listesi ve sınavlarla ilgili uygulama esasları, sınav merkezi, sınav tarihi ve diğer tüm duyurular başvurunun yapıldığı internet adresinden ilan edilecek.

    JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI MEMUR ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

    GENEL ŞARTLAR:
    a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
    b. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmak,
    c. Müracaat tarihi [(internetten yapılan başvurunun son günü (21 Aralık 2021)] itibariyle 18 yaşını tamamlamış veya Türk Medeni Kanunun 12'nci maddesine göre kazai rüşt kararı almış olmak,
    ç. Türk Ceza Kanununun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
    d. Kamu haklarından yoksun bulunmamak,

        e. Türk Silahlı Kuvvetleri, J.Gn.K.lığı, SGK.lığı ile kamu kurum ve kuruluşlarından emeklilik, kendi isteği ile istifa ve sağlık nedenleri hariç herhangi bir nedenle çıkarılmamış olmak,
        f. Erkek adaylar için; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş (tecilli) veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak veya yapmış sayılacak şekilde muaf olmak.
        g. Terör örgütleri ile bu örgütlerin yasal veya yasadışı uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş, katılmamış olmak,
        ğ. Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye üye olmamak,
        h. Başvuru ilan metni Tablo-1'deki kadro unvanlarının hizasında belirtilen niteliklerin tamamına sahip olmak,
        ı. Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tâbi görevlerde çalışıyor olmamak,
        i. Yapılacak uygulamalı meslek bilgisi sınavı ve/veya mülakat sınavında başarılı olmaları durumunda, sevk edilecekleri hastanelerden TSK,

        J.Gn.K.lığı, SGK.lığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği hükümlerine göre "Devlet Memuru Adayı Olur" kararlı sağlık raporu almış olmak,
        j. 2021 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) girmiş olmak ve Tablo-1'deki unvanların karşısında belirtilen puan türünden 60 puan ve üzeri almış olmak,

        İLAN METNİNİ OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ

        k. Yabancı dil sınavı (YDS) puanı istenilen mütercim unvanına başvuran adaylar için, son beş yıl içerisinde YDS'den (Arapça) 60 puan ve üzeri almış olmak.
        l. Avukat unvanına başvuracak adaylar için Tablo-1'de belirtilen Avukatlık Ruhsatnamesine sahip olmak
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Ticari krediler 112 milyar TL arttı
        Haberler Memurlar Jandarma Genel Komutanlığı 60 memur alımı şartları! Açıktan atamayla memur alımı başvuruları nasıl yapılır? Başvuru şartları
            SON DAKİKA