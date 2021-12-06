Jandarma Genel Komutanlığı 60 memur alımı şartları! Açıktan atamayla memur alımı başvuruları nasıl yapılır? Başvuru şartları

Jandarma Genel Komutanlığı 60 memur alımı şartları! Açıktan atamayla memur alımı başvuruları nasıl yapılır? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Jandarma Genel Komutanlığı (JGK) teşkilat kadrosunda görevlendirilmek üzere farklı ünvanlarda memur alımı yapılacak ve şartları karşılayan 60 kişinin araması yapılacak. Jandarma Genel Komutanlığı 60 memur alımı şartlarının neler olduğu ve başvuruların nereden yapılacağına ilişkin tüm bilgileri haberimizde derledik.
JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 60 MEMUR ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Başvurular, 6-21 Aralık tarihleri arasında "https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris" internet adresi ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla yapılacak. İnternet ortamı dışında posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular dikkate alınmayacak.
Başvurusu kabul edilip seçme sınavlarına katılmaya hak kazanan aday listesi ve sınavlarla ilgili uygulama esasları, sınav merkezi, sınav tarihi ve diğer tüm duyurular başvurunun yapıldığı internet adresinden ilan edilecek.
JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI MEMUR ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?
GENEL ŞARTLAR:
a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmak,
c. Müracaat tarihi [(internetten yapılan başvurunun son günü (21 Aralık 2021)] itibariyle 18 yaşını tamamlamış veya Türk Medeni Kanunun 12'nci maddesine göre kazai rüşt kararı almış olmak,
ç. Türk Ceza Kanununun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
d. Kamu haklarından yoksun bulunmamak,