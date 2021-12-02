Uzman öğretmen maaşı 2022 ne kadar? Uzman öğretmen sınavları ne zaman? Uzman öğretmen nasıl olunur, şartlar neler?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 20. Milli Eğitim Şurası'na katıldı. Erdoğan, Külliye'deki programda önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Uzman öğretmenlerimiz bir derece alacaklar ve maaşlarında 1000 TL artış olacak. Yüksek Lisans yapmış öğretmenlerimiz sınavdan muaf tutulacaklar. 10 yıllık uzman öğretmenler sınavda başarılı olduktan sonra baş öğretmen olacaklardır. Ayrıca maaşlarında 2 bin TL artışa gideceğiz. Doktora yapan öğretmenlerimiz bu sınavdan muaf olacaklar." dedi.

Erdoğan, kadrolu öğretmen ile sözleşmeli öğretmen arasındaki ayrımın kaldırılacağını ifade etti, 3600 ek göstergenin hayata geçirileceğini ifade etti.

Öğretmenlerimizin şartlarını iyileştirmek için son 19 yılda çok önemli adımlar attık. Başkaları öğretmenlerimizi tehdit ile meşgulken, biz son olarak 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde bir müjdemizi daha paylaştık. Öğretmenlik Meslek Kanunu'nu kısa sürede Meclis'imize sunacağız. Öğretmenlerimiz ilk kez kapsamlı ve bütüncül bir meslek kanununa kavuşacaklar. Öğretmenlikte adaylık kaldırma sınavı bir kenara bırakıyoruz, bir program uygulayarak öğretmenlerimize destek olacağız.