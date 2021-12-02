Uzman öğretmen maaşı 2022 ne kadar? Uzman öğretmen sınavları ne zaman? Uzman öğretmen nasıl olunur, şartlar neler? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu.Öğretmenlere uzman öğretmen ve baş öğretmen kademeleri gelecek ve sözleşmeli öğretmenler de kadroya geçirilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uzman öğretmenler ile ilgili yaptığı açıklamalar haberimizde yer alıyor.
UZMAN ÖĞRETMEN MAAŞI 2022 NE KADAR?
Uzman öğretmen olarak görev yapan öğretmenlerin maaşında 1.000 TL artış yaşanacak. Öğretmenler eğer baş öğretmen kadrosuna geçerse bu artış 2.000 TL olacak.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 20. Milli Eğitim Şurası'na katıldı. Erdoğan, Külliye'deki programda önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Uzman öğretmenlerimiz bir derece alacaklar ve maaşlarında 1000 TL artış olacak. Yüksek Lisans yapmış öğretmenlerimiz sınavdan muaf tutulacaklar. 10 yıllık uzman öğretmenler sınavda başarılı olduktan sonra baş öğretmen olacaklardır. Ayrıca maaşlarında 2 bin TL artışa gideceğiz. Doktora yapan öğretmenlerimiz bu sınavdan muaf olacaklar." dedi.
Erdoğan, kadrolu öğretmen ile sözleşmeli öğretmen arasındaki ayrımın kaldırılacağını ifade etti, 3600 ek göstergenin hayata geçirileceğini ifade etti.
Öğretmenlerimizin şartlarını iyileştirmek için son 19 yılda çok önemli adımlar attık. Başkaları öğretmenlerimizi tehdit ile meşgulken, biz son olarak 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde bir müjdemizi daha paylaştık. Öğretmenlik Meslek Kanunu'nu kısa sürede Meclis'imize sunacağız. Öğretmenlerimiz ilk kez kapsamlı ve bütüncül bir meslek kanununa kavuşacaklar. Öğretmenlikte adaylık kaldırma sınavı bir kenara bırakıyoruz, bir program uygulayarak öğretmenlerimize destek olacağız.