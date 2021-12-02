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    • Memurlar
    • 02.12.2021 18:09
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    • 02.12.2021 18:09
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    Uzman öğretmen maaşı 2022 ne kadar? Uzman öğretmen sınavları ne zaman? Uzman öğretmen nasıl olunur, şartlar neler?

    Gündemde yoğun bir şekilde Uzman öğretmen maaşı 2022 ne kadar? Sorusunun yanıtı sıklıkla araştırılır oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan uzman öğretmenlerin maaşlarına zam yapılacağı açıklamasının gelmesinin ardından büyük heyecan yarattı. Bu gelişme sonrasında ne kadar zam yapılacağı merak edilirken bir yandan da Uzman öğretmen sınavları ne zaman? Uzman öğretmen nasıl olunur, şartlar neler? Sorgulamaları yapılır oldu. Konuyla ilgili tüm bilgiler haberimizin içeriğinde yer alıyor.

    takvim.com.tr
    Uzman öğretmen maaşı 2022 ne kadar?

    Uzman öğretmen maaşı 2022 ne kadar? Uzman öğretmen sınavları ne zaman? Uzman öğretmen nasıl olunur, şartlar neler? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu.Öğretmenlere uzman öğretmen ve baş öğretmen kademeleri gelecek ve sözleşmeli öğretmenler de kadroya geçirilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uzman öğretmenler ile ilgili yaptığı açıklamalar haberimizde yer alıyor.

    UZMAN ÖĞRETMEN MAAŞI 2022 NE KADAR?

    Uzman öğretmen olarak görev yapan öğretmenlerin maaşında 1.000 TL artış yaşanacak. Öğretmenler eğer baş öğretmen kadrosuna geçerse bu artış 2.000 TL olacak.

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 20. Milli Eğitim Şurası'na katıldı. Erdoğan, Külliye'deki programda önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Uzman öğretmenlerimiz bir derece alacaklar ve maaşlarında 1000 TL artış olacak. Yüksek Lisans yapmış öğretmenlerimiz sınavdan muaf tutulacaklar. 10 yıllık uzman öğretmenler sınavda başarılı olduktan sonra baş öğretmen olacaklardır. Ayrıca maaşlarında 2 bin TL artışa gideceğiz. Doktora yapan öğretmenlerimiz bu sınavdan muaf olacaklar." dedi.

    Erdoğan, kadrolu öğretmen ile sözleşmeli öğretmen arasındaki ayrımın kaldırılacağını ifade etti, 3600 ek göstergenin hayata geçirileceğini ifade etti.

    Öğretmenlerimizin şartlarını iyileştirmek için son 19 yılda çok önemli adımlar attık. Başkaları öğretmenlerimizi tehdit ile meşgulken, biz son olarak 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde bir müjdemizi daha paylaştık. Öğretmenlik Meslek Kanunu'nu kısa sürede Meclis'imize sunacağız. Öğretmenlerimiz ilk kez kapsamlı ve bütüncül bir meslek kanununa kavuşacaklar. Öğretmenlikte adaylık kaldırma sınavı bir kenara bırakıyoruz, bir program uygulayarak öğretmenlerimize destek olacağız.

        UZMAN ÖĞRETMEN SINAVI VAR MI?

        Uzman öğretmenlik sınavının olup olmayacağı henüz açıklanmadı. Açıklama geldiği takdirde detaylı bilgileri haberimizden öğrenebileceksiniz.

        UZMAN ÖĞRETMEN OLMA ŞARTLARI NELERDİR?

        Öğretmenlik Meslek Kanunu hakkında açıklamalar yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "10 yıllık uzman öğretmenler, eğitimlerini tamamlayıp sınavda başarılı oldukları takdirde 'başöğretmen' unvanıyla görev yapacaklardır." dedi.

        "Kadrolu öğretmen ile sözleşmeli öğretmen ayrımını ortadan kaldırıyoruz." açıklamasında bulunan Başkan Erdoğan, "Öğretmenliği kariyer mesleği olarak tanımlayarak adaylık, öğretmenlik, uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik için hak, görev ve sorumlulukları netleştiriyoruz." dedi.

        Erdoğan, "Eğitimlerini tamamlayan ve sınavdan başarıyla geçen uzman öğretmenlerimiz, hem bir derece alacak hem de maaşlarında 1000 lira artış olacaktır." ifadelerini kullandı.
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