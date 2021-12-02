İstanbul Teknik Üniversitesi 54 Öğretim Üyesi alıyor (Öğretim üyesi alım ilanları)

İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 54 öğretim üyesi alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak öğretim üyelerinin hangi fakülte ve branşlarda görevlendirileceği açıklandı.

Basın İlan Kurumu'nun internet portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

İşte İstanbul Teknik Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanına başvuru için bilgiler:



Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde açık bulunan kadrolarına, 657 sayılı Kanunun 48. maddesindeki şartları sağlamak kaydıyla, 2547 sayılı Kanunun 23. 24. ve 26. maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve İTÜ Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri (2018) uyarınca Öğretim Üyeleri alınacaktır.

Müracaat süresi ilan tarihinden itibaren 21 gün olup, bu süre içinde yapılmayan veya eksik belgeli başvurular kabul edilmeyecektir. İlanımıza müracaat http://veti.itu.edu.tr/form/pdb/ akademikilanbasvuru2021 adresinden yapılacaktır.

Yurt dışından alınmış diplomaların onaylı suretleri ile denklik belgelerinin alınmış olması şarttır.

İlan ile ilgili detaylı bilgiler Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının http://pdb.itu.edu.tr sayfası ile 0 212 285 39 62 nolu telefonundan temin edilebilir.



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