4.800 TL maaşla kamuya Aralık ayı personel alımı başvuru şartları! O illerimizde yaşayanlar dikkat! İşte kadrolar ve detaylar

İŞKUR'A NASIL KAYIT OLUNUR?

İŞKUR kayıt olmayı anlatmadan evvel bilmeniz gereken mühim birtakım satır başları bulunmaktadır. İŞKUR iş arayanlar ile işverenleri ayırmış ve sisteme üye olmak amacıyla ilk olarak hangisi amacıyla kayıt bulunduğunuzu sormaktadır. Üyelerin hesaplarını etkinleştirebilmeleri amacıyla e-posta ya da telefon numarası girmeleri gerekmektedir. En az birisini girmek yeterlidir. Aksi halde onay kodu iletilemeyeceği amacıyla üyelik aktif edilemez.

Üyelerin hesapları son prosedür tarihinden itibaren 1 yıl amacıyla aktif olmaz ise yani hesaba bu vakit zarfında giriş yapılmaz ise üyelikler dondurulur. Bu vakit özürlü ve eski hükümlü kayıtlarında iki yıldır. Üyeler doğrultusundan 15 gün amacıyla okunmayan bütün mesajlar otomatik olarak silinmektedir.

İŞKUR'a kayıt olmak amacıyla ilk olarak yazımızın başında da söylediğimiz gibi İşveren mi iş arayan birey mi bulunduğunuzu belirtmeniz gerek.

Daha sonra karşınıza çıkan üyelik sözleşmelerini kabul etmeniz ve profil verilerinizi (şifre, isim soy isim vb verileri ) kusursuz ve doğru olarak girmeniz gerekmektedir. Bu adımı kaydettikten sonra profilinizi oluşturursunuz. Bu alanda öğrenim durumunuz, özellikleriniz, eğitim durumunuz, iş aradığınız pozisyonlar vb verileri adım adım doldurur gerek görülürse Word dosyası durumunda özgeçmiş de ekleyebilirsiniz.

Profil fotoğrafı eklemeniz de bu adımda önerilir. Çünkü oluşturulan incelemede profil fotoğrafı olanların iş bulma olasılıklarının daha çok bulunduğu görülmüştür. Sonrasında İŞKUR size bir danışman atar ve işveren ile sizi ya da işçi ile sizi buluşturmak amacıyla çalışmalarını devam ettirirler.

İnternet üzerinden İŞKUR'a üye olmak istemiyorsanız, bulunduğunuz şehirdeki en yakın İŞKUR İl Müdürlüğüne eğitim durumunuzu gösterir bir belge ile kayıt amacıyla müracaatta bulunmanız da alternatifler arasındadır. Burada tespit edilen görevli personel size kayıt prosedürleri amacıyla yardımcı olacaktır.



https://www.iskur.gov.tr/baglantilar/kamu-memur-alim-ilanlari/

https://www.iskur.gov.tr/baglantilar/kurum-disi-kamu-isci-alimi-ilani/