4.800 TL maaşla kamuya Aralık ayı personel alımı başvuru şartları! O illerimizde yaşayanlar dikkat! İşte kadrolar ve detaylar

4.800 TL maaşla kamuya Aralık ayı personel alımı... O illerimizde yaşayanlar amacıyla İŞKUR 3 Aralık kamu personel alımı ilanları açıklandı. 4.800 TL maaşla kamuya Aralık ayı personel alımı müracaat şartları olabildiğince merak ediliyor. Belediye başkanlıkları bünyesine en az ilkokul mezunları arasından personel, işçi ve memur alımı yapılacağına yer verildi. Bu ilanlara başvuru yapabilmeniz için İŞKUR sistemine kayıt olmanız gerekmektedir. İŞKUR'a kayıt olmayı ise haberimizde detaylı olarak hazırladık.
2 Aralık İŞKUR Kurum Dışı Kamu İşçi Alımı İlanı
İstanbul Beylikdüzü Belediyesi Personel A.Ş. 31.12.2021
İzmir NAR-BEL Narlıbahçe İmar Tek. Tur. Hiz. San. Tic. Ltd. Şti. Engelli alım İlanı 11.12.2021
Aydın Kuşadası Belediyesi Personel A.Ş. 03.12.2021
Konya Şehir Hizmetleri A.Ş. 03.12.2021
Manisa Besot San. Tic. A.Ş. 03.12.2021
İstanbul Ataşehir Belediyesi Per. Hizm. Ltd. Şti. 25.12.2021
İstanbul BELBİM Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. 02.12.2021
Bursa Osmangazi Belediyesi Personel A.Ş. 03.12.2021
İzmir İZDOĞA Tic. San. A.Ş. 02.12.2021
Manisa Besot Tic. A.Ş. 03.12.2021
Manisa Besot Tic. A.Ş. 03.12.2021 (1)
Bursa Kült. Sant. Tic. A.Ş. 03.12.2021
İstanbul Personel Yöntim A.Ş. 04.12.2021
Aydın Büyükşehir Belediyesi Personel A.Ş. 03.12.2021
İstanbul Pers. Yön. A.Ş. 03.12.2021
Eskişehir Mihalıççık Bel. Şti. 02.12.2021
Denizli Pamukkale Üni. Sosy. Tss. İkt. İşl. 02.12.2021
İzmir İzdeniz A.Ş. 03.12.2021
İstanbul Baypaş Bayrampaşa İnş. Yat. Taah. Hiz. Tic. Ltd. Şti. 02.12.2021
İstanbul Per. Yön. A.Ş. 03.12.2021
Denizli Peraş Tic. A.Ş. 03.12.2021
Manisa Besot Tic. A.Ş. 03.12.2021 (2)
İstanbul Kiptaş Pers. Alımı 07.12.2021
İstanbul Mataş Tic. A.Ş. 03.12.2021
İzmir Karbel Karabağlar Beld. Tic. A.Ş. 04.12.2021
Mersin Büyükşehir Kültür Sanat Tic. A.Ş. 02.12.2021
Siirt Atabağı Beld. Pers. Ltd. Şti. 03.12.2021
Kırıkkale Bahşılı Beld. Pers. Ltd. Şti. 03.12.2021
Samsun Kavak İmar Turz. San. Tic. Ltd. Şti. 02.12.2021
Bursa Kesbeltaş Pers. Alımı 05.12.2021
İstanbul Pers. Yön. A.Ş. 03.12.2021 (1)
İstanbul Baypaş Tic. Ltd. Şti. 03.12.2021