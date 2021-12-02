2 Aralık İŞKUR üzerinden en az ilkokul mezunu farklı kurumlara işçi alınacak! KPSS şartsız işçi alımı başvuru şartları nedir?

İŞKUR'a Nasıl Kayıt Olunur?

İŞKUR kayıt işlemlerinizi internet üzerinden gerçekleştirmek istiyorsanız "iskur.gov.tr" adresindeki "İnternet Şubesi" ekranını kullanarak, güncel kaydınızı oluşturabilirsiniz.

• Eğer İŞKUR kaydınızı çevrimiçi olarak yapıyorsanız, kurumun sunmuş olduğu fırsatlardan etkin biçimde yararlanabilmek amacıyla vereceğinizin bütün bilgilerinizin doğru ve kusursuz olmasına ilgi etmeniz çok önemlidir. Bu şekilde aradığınız iş amacıyla açılan en makul iş ilanına daha basit şekilde ulaşabilir ve yaptığınız başvurularda işe giriş şansınızı arttırabilirsiniz.

• Türkiye'nin her yerindeki yeni iş ilanlarının olduğu ve iş arayanlar ile işçi arayanları bir araya getiren kurum vazifiyeti gören İŞKUR'a kayıt işlemlerini internetten gerçekleştirmek amacıyla;

• Öncelik ile İŞKUR resmi sitesine (iskur.gov.tr) giriş yapmalısınız.

• İŞKUR resmi sitesinde üst menüde tespit edilen "İnternet Şubesi" butonuna tıklamalısınız.

• Açılan "esube.iskur.gov.tr" adresli İŞKUR İnternet Şubesi'nde kayıt işlemlerinizi yapabilirsiniz.

• Sayfada yer alan "İş Arayan" ve "İşveren" seçeneklerinden size makul olanını seçmelisiniz.