2 Aralık İŞKUR üzerinden en az ilkokul mezunu farklı kurumlara işçi alınacak! KPSS şartsız işçi alımı başvuru şartları nedir?

İŞKUR üzerinden kamu kurum ve kuruluşlarına kamu işçisi alımları sürüyor. Söz hususu alımlar amacıyla müracaat genel, özel ve ikamet şartlarına İŞKUR'un resmi sayfasından erişim sağlanabildiği gibi gene www.iskur.gov.tr adresinden söz hususu alımlar amacıyla müracaat yapılabiliyor. Yeni iş arayanların adedinin çoğalması İŞKUR kayıt işlemlerinin nasıl yapıldığının daha çok sorgulanmasına neden oluyor. Yeni bir iş arıyor fakat bir türlü bulamıyorsanız, yeni işinize kavuşmanızda size yardımcı olması amacıyla İŞKUR kayıt prosedürünü nasıl yapacağınızı bütün detaylarıyla yazımızda aktardık.
İŞKUR'a Nereden Kayıt Yaptırılır?
Türkiye' de iş arayan her bireyin ilk olarak yapması gerekenlerin başında İŞKUR kayıt yaptırmak geliyor. İŞKUR'a kayıt yaptırarak, kurumun iş imkanı yönünden sunmuş olduğu bütün fırsatlardan yararlanabilme imkânına sahip olunabiliyor. İŞKUR kayıt işlemleri çok yalın şekilde 2 alternatifli olarak gerçekleştirilebilmektedir. İŞKUR kaydını ister çevrimiçi olarak, ister de bulunulan kentte tespit edilen İŞKUR şubelerine bireysel müracaatta bulunarak gerçekleştirebilirsiniz.
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İŞKUR'a Nasıl Kayıt Olunur?
İŞKUR kayıt işlemlerinizi internet üzerinden gerçekleştirmek istiyorsanız "iskur.gov.tr" adresindeki "İnternet Şubesi" ekranını kullanarak, güncel kaydınızı oluşturabilirsiniz.
• Eğer İŞKUR kaydınızı çevrimiçi olarak yapıyorsanız, kurumun sunmuş olduğu fırsatlardan etkin biçimde yararlanabilmek amacıyla vereceğinizin bütün bilgilerinizin doğru ve kusursuz olmasına ilgi etmeniz çok önemlidir. Bu şekilde aradığınız iş amacıyla açılan en makul iş ilanına daha basit şekilde ulaşabilir ve yaptığınız başvurularda işe giriş şansınızı arttırabilirsiniz.
• Türkiye'nin her yerindeki yeni iş ilanlarının olduğu ve iş arayanlar ile işçi arayanları bir araya getiren kurum vazifiyeti gören İŞKUR'a kayıt işlemlerini internetten gerçekleştirmek amacıyla;
• Öncelik ile İŞKUR resmi sitesine (iskur.gov.tr) giriş yapmalısınız.
• İŞKUR resmi sitesinde üst menüde tespit edilen "İnternet Şubesi" butonuna tıklamalısınız.
• Açılan "esube.iskur.gov.tr" adresli İŞKUR İnternet Şubesi'nde kayıt işlemlerinizi yapabilirsiniz.
• Sayfada yer alan "İş Arayan" ve "İşveren" seçeneklerinden size makul olanını seçmelisiniz.