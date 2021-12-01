Uzman öğretmen sınavları ne zaman, kimler sınavdan muaf tutulacak? Uzman öğretmen maaşları ne kadar? Uzman öğretmen nasıl olunur, kimler olabilir?

Başkan Erdoğan 20. Milli Eğitim Şurası'nda müjdeleri peş peşe duyurdu. Başkan Erdoğan, surada yaptığı konuşmada öğretmenlerle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan açıklamasında, "Uzman öğretmenlerimiz hem bir derece alacaklar hem de maaşlarında 1000 TL artış olacaktır. Yüksek lisans yapmış öğretmenlerimiz ise sınavdan muaf tutulacaktır." açıklamasında bulundu. Peki, Uzman öğretmen nasıl olunur, kimler olabilir? Uzman öğretmen sınavları ne zaman? Uzman öğretmen maaşları ne kadar, kaç TL olacak? İşte merak edilenler...