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    • Memurlar
    • 02.12.2021 11:07
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    • 02.12.2021 11:08
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    Uzman öğretmen sınavları ne zaman, kimler sınavdan muaf tutulacak? Uzman öğretmen maaşları ne kadar? Uzman öğretmen nasıl olunur, kimler olabilir?

    Başkan Erdoğan açıklamasında, "Uzman öğretmenlerimiz hem bir derece alacaklar hem de maaşlarında 1000 TL artış olacaktır. Yüksek lisans yapmış öğretmenlerimiz ise sınavdan muaf tutulacaktır." açıklamasında bulundu. Peki, Uzman öğretmen nasıl olunur, kimler olabilir? Uzman öğretmen sınavları ne zaman? Uzman öğretmen maaşları ne kadar, kaç TL olacak? İşte merak edilenler...

    Uzman öğretmen nasıl olunur, kimler olabilir?

    Başkan Erdoğan 20. Milli Eğitim Şurası'nda müjdeleri peş peşe duyurdu. Başkan Erdoğan, surada yaptığı konuşmada öğretmenlerle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan açıklamasında, "Uzman öğretmenlerimiz hem bir derece alacaklar hem de maaşlarında 1000 TL artış olacaktır. Yüksek lisans yapmış öğretmenlerimiz ise sınavdan muaf tutulacaktır." açıklamasında bulundu. Peki, Uzman öğretmen nasıl olunur, kimler olabilir? Uzman öğretmen sınavları ne zaman? Uzman öğretmen maaşları ne kadar, kaç TL olacak? İşte merak edilenler...

    İşte Başkan Erdoğan'ın önemli açıklamaları;

    ÖĞRETMENLERE MÜJDE
    Biz tüm öğretmenlerimizden önemli görevler bekliyoruz. Öğretmenlerimizin özlük haklarını artırmayı, çalışma şartlarını iyileştirmeyi asla ihmal etmiyoruz. Son 19 yılda tarihi nitelikte çok sayıda adım attık. Başkaları öğretmenlerimizi tehditle meşgulken biz son olarak bir müjdemizi daha eğitim camiamızla paylaştık. Öğretmenlik Meslek Kanunu'nu kısa sürede Meclisimizin takdirine sunacağız. Bu düzenleme sayesinde öğretmenlerimiz tarihte ilk kez meslek kanununa kavuşacaklar. Öğretmenlerimizin özlük haklarını artırmayı, mali ve sosyal imkanlarını genişletmeyi, çalışma şartlarını iyileştirmeyi asla ihmal etmiyoruz.

    SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN İLE KADROLU ÖĞRETMEN AYRIMINI DA ORTADAN KALDIRIYORUZ
    Öğretmenlikte adaylık kaldırma sınavını artık bir kenara bırakıyoruz, bunun yerine bir program uygulayarak adaylarımıza destek olacağız.

        UZMAN ÖĞRETMEN NASIL OLUNUR, KİMLER OLABİLİR?

        10 yılını doldurmuş öğretmenlerimize uzman öğretmenlik imkanını getiriyoruz.

        Uzman öğretmenlerimiz hem bir derece alacaklar hem de maaşlarında 1000 TL artış olacaktır. Yüksek lisans yapmış öğretmenlerimiz ise sınavdan muaf tutulacaktır. Uzman öğretmenler sınavda başarılı olduklarında başöğretmen unvanıyla görev yapacaklardır. Maaşlarında da 2000 TL artışa gideceğiz. Doktora yapmış öğretmenlerimiz ise bu sınavdan muaf tutulacaktır.

        1. derecedeki öğretmenlerimizin ek göstergelerini 3600'e çıkarıyoruz. Ayrıca sözleşmeli öğretmen ile kadrolu öğretmen ayrımını da ortadan kaldırıyoruz. Mecburi hizmet hariç özlük hakları, atamalar başta olmak üzere sözleşmeli öğretmenlerimiz kadrolu öğretmenlerimizle aynı haklara sahip olacaklar. Bu tarihi reformun şimdiden hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.
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        Haberler Memurlar Uzman öğretmen sınavları ne zaman, kimler sınavdan muaf tutulacak? Uzman öğretmen maaşları ne kadar? Uzman öğretmen nasıl olunur, kimler olabilir?
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