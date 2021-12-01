Uzman öğretmen nasıl olunur, kimler olabilir? Uzman öğretmen sınavları ne zaman, kimler sınavdan muaf tutulacak? Uzman öğretmen maaşları ne kadar?

Başkan Erdoğan açıklamasında, "Uzman öğretmenlerimiz hem bir derece alacaklar hem de maaşlarında 1000 TL artış olacaktır. Yüksek lisans yapmış öğretmenlerimiz ise sınavdan muaf tutulacaktır." açıklamasında bulundu. Peki, Uzman öğretmen nasıl olunur, kimler olabilir? Uzman öğretmen sınavları ne zaman? Uzman öğretmen maaşları ne kadar, kaç TL olacak? İşte merak edilenler...
İşte Başkan Erdoğan'ın önemli açıklamaları;
ÖĞRETMENLERE MÜJDE
Biz tüm öğretmenlerimizden önemli görevler bekliyoruz. Öğretmenlerimizin özlük haklarını artırmayı, çalışma şartlarını iyileştirmeyi asla ihmal etmiyoruz. Son 19 yılda tarihi nitelikte çok sayıda adım attık. Başkaları öğretmenlerimizi tehditle meşgulken biz son olarak bir müjdemizi daha eğitim camiamızla paylaştık. Öğretmenlik Meslek Kanunu'nu kısa sürede Meclisimizin takdirine sunacağız. Bu düzenleme sayesinde öğretmenlerimiz tarihte ilk kez meslek kanununa kavuşacaklar. Öğretmenlerimizin özlük haklarını artırmayı, mali ve sosyal imkanlarını genişletmeyi, çalışma şartlarını iyileştirmeyi asla ihmal etmiyoruz.
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN İLE KADROLU ÖĞRETMEN AYRIMINI DA ORTADAN KALDIRIYORUZ
Öğretmenlikte adaylık kaldırma sınavını artık bir kenara bırakıyoruz, bunun yerine bir program uygulayarak adaylarımıza destek olacağız.