Sözleşmeli öğretmenlik kalkıyor mu? Uzman öğretmen nasıl olunur, maaşları ne kadar? Sözleşmeli öğretmenler ne zaman kadroya geçecek?

Sözleşmeli öğretmenlere ilişkin son dakika açıklama geldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan 20. Milli Eğitim Şûrası'nda önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan kadro bekleyen sözleşmeli öğretmenlere müjdeyi verdi. Açıklamasında, "Sözleşmeli öğretmen ile kadrolu öğretmen ayrımını da ortadan kaldırıyoruz. Mecburi hizmet hariç özlük hakları, atamalar başta olmak üzere sözleşmeli öğretmenlerimiz kadrolu öğretmenlerimizle aynı haklara sahip olacaklar. " ifadelerine yer verdi. Peki, Sözleşmeli öğretmenler ne zaman kadroya geçecek? Sözleşmeli öğretmenlik kalkıyor mu? İşte merak edilenler...
İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar;
ÖĞRETMENLERE MÜJDE
Biz tüm öğretmenlerimizden önemli görevler bekliyoruz. Öğretmenlerimizin özlük haklarını artırmayı, çalışma şartlarını iyileştirmeyi asla ihmal etmiyoruz. Son 19 yılda tarihi nitelikte çok sayıda adım attık.
Başkaları öğretmenlerimizi tehditle meşgulken biz son olarak bir müjdemizi daha eğitim camiamızla paylaştık. Öğretmenlik Meslek Kanunu'nu kısa sürede Meclisimizin takdirine sunacağız. Bu düzenleme sayesinde öğretmenlerimiz tarihte ilk kez meslek kanununa kavuşacaklar. Öğretmenlerimizin özlük haklarını artırmayı, mali ve sosyal imkanlarını genişletmeyi, çalışma şartlarını iyileştirmeyi asla ihmal etmiyoruz.
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN İLE KADROLU ÖĞRETMEN AYRIMINI DA ORTADAN KALDIRIYORUZ
Öğretmenlikte adaylık kaldırma sınavını artık bir kenara bırakıyoruz, bunun yerine bir program uygulayarak adaylarımıza destek olacağız. 10 yılını doldurmuş öğretmenlerimize uzman öğretmenlik imkanını getiriyoruz.