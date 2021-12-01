Sözleşmeli öğretmenler ne zaman kadroya geçecek? Sözleşmeli öğretmenlik kalkıyor mu? Uzman öğretmen nasıl olunur, maaşları ne kadar?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 20. Milli Eğitim Şûrası'nda açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Öğretmenlik meslek kanununu kısa sürede Meclis'e sunacağız. Sözleşmeli ve kadrolu öğretmen ayrımını ortadan kaldıracağız" ifadelerini kullandı. Peki, Sözleşmeli öğretmenler ne zaman kadroya geçecek? Sözleşmeli öğretmenlik kalkıyor mu? Uzman öğretmen maaşları ne kadar olacak? İşte detaylar!
ÖĞRETMENLERE MÜJDE
Biz tüm öğretmenlerimizden önemli görevler bekliyoruz. Öğretmenlerimizin özlük haklarını artırmayı, çalışma şartlarını iyileştirmeyi asla ihmal etmiyoruz. Son 19 yılda tarihi nitelikte çok sayıda adım attık. Başkaları öğretmenlerimizi tehditle meşgulken biz son olarak bir müjdemizi daha eğitim camiamızla paylaştık. Öğretmenlik Meslek Kanunu'nu kısa sürede Meclisimizin takdirine sunacağız. Bu düzenleme sayesinde öğretmenlerimiz tarihte ilk kez meslek kanununa kavuşacaklar. Öğretmenlerimizin özlük haklarını artırmayı, mali ve sosyal imkanlarını genişletmeyi, çalışma şartlarını iyileştirmeyi asla ihmal etmiyoruz.
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN İLE KADROLU ÖĞRETMEN AYRIMINI DA ORTADAN KALDIRIYORUZ
Öğretmenlikte adaylık kaldırma sınavını artık bir kenara bırakıyoruz, bunun yerine bir program uygulayarak adaylarımıza destek olacağız. 10 yılını doldurmuş öğretmenlerimize uzman öğretmenlik imkanını getiriyoruz.