Sözleşmeli öğretmenlik kadroya nasıl geçilir? Kadrolu öğretmen nasıl olunur? Sözleşmeli öğretmen maaşları ne kadar olacak?

Öğretmenlik Meslek Kanunu hakkında Başkan Erdoğan "Bu düzenleme sayesinde öğretmenlerimiz tarihte ilk kez kapsamlı ve bütüncül bir meslek kanununa kavuşacaklar. Kadrolu öğretmen ile sözleşmeli öğretmen ayrımını ortadan kaldırıyoruz. Öğretmenliği kariyer mesleği olarak tanımlayarak adaylık, öğretmenlik, uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik için hak, görev ve sorumlulukları netleştiriyoruz." dedi.

Başkan Erdoğan, "10 yıllık uzman öğretmenler, eğitimlerini tamamlayıp sınavda başarılı oldukları takdirde 'başöğretmen' unvanıyla görev yapacaklardır." dedi.