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    • 02.12.2021 06:44
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    • 02.12.2021 06:44
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    Sağlık Bakanlığı kura çekimi saat kaçta? Sağlık Bakanlığı personel alımı kura çekimi canlı yayın izle!

    Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru değerlendirme sonuçları PBS üzerinden 24 Kasım 2021 Çarşamba günü açıklanmıştı. Gözler bu kez personel alımı kura çekiminde. Kura çekimi canlı olarak 2 Aralık 2021 Perşembe günü yani bugün gerçekleştirilecek. Nefesler tutuldu. Yüzlerce aday kura çekimi saatine odaklandı. Peki; Sağlık Bakanlığı kura çekimi saat kaçta? Sağlık Bakanlığı personel alımı kura çekimi canlı nasıl izlenir? İşte canlı yayın izleme ekranı!

    Sağlık Bakanlığı kura çekimi saat kaçta?

    Sağlık Bakanlığı 2021 Yılı 3. Dönem İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası başvuruları bilindiği üzere 12-16 Kasım tarihleri arasında alınmıştı. Başvuru değerlendirme sonuçları da 24 Kasım günü açıklandı. Bu kez kura çekimi için geri sayım başladı. Adaylar Sağlık Bakanlığı personel alımı kura çekiminin ne zaman, saat kaçta yapılacağını araştırıyor. Kura çekimini canlı olarak izlemek mümkün. İşte Sağlık Bakanlığı kura çekimi saat kaçta? Sağlık Bakanlığı personel alımı kura çekimi canlı yayın nasıl izlenir? sorularının yanıtları...

    SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, NASIL YAPILIR?

    Sağlık Bakanlığı bünyesindeki kuruluşlara uzman tabip, tabip, uzman diş tabibi, diş tabibi ve eczacı kadrolarına ilk defa ve yeniden atama yapılacak. Başvuru ve sonuç değerlendirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından sıra kura çekimine geldi. Kura çekimi canlı olarak 2 Aralık 2021 perşembe günü gerçekleştirilecek. Kura çekiminin yeri ve saati (https://yhgm.saglik.gov.tr) internet adresinden ilan edilecek.

    ATAMALAR NASIL YAPILACAK?

    Kura sonrasında Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlar kadrolarına yerleşen adayların atama işlemlerinin tamamlanması için aşağıda belirtilen atamaya esas belgeler başvuru dilekçeleri ile birlikte; ilan edilen takvim çerçevesinde yerleştikleri kurumun ekte belirtilen adresinde olacak şekilde kargo ile gönderilecek veya elden teslim edilecek.

        ATAMAYA ESAS İSTENEN BELGELER

        a) Adli sicil durumunu beyan eden imzalı dilekçe.

        b) Askerlikle ilişiklerinin olmadığına dair durumunu beyan eden imzalı dilekçe. (Bakaya olanların atamaları yapılmayacaktır)

        c) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmadığını beyan eden imzalı dilekçe.

        d) Vesikalık fotoğraf. (son altı ay içerisinde çekilmiş 6 adet)

        e) Mal bildirim formu.

        f) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapmakta iken görevlerinden ayrılmış olanların, en son çalıştıkları kurumlarından alacakları onaylı hizmet cetveli.

        g) Kamu kurum ve kuruluşlarında sözleşmeli çalışanlar ve özel sağlık tesislerinde çalışanlar kurumlarıyla ilişiklerinin kesildiğine dair belge (Kamu kurum ve kuruluşlarında sözleşmeli çalışanlar ve özel sağlık tesislerinde çalışanlar kurumlarıyla ilişiklerinin kesildiğine dair belgeyi atamaları yapıldıktan sonra göreve başlayacakları sağlık tesisine teslim etmelidirler.)
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