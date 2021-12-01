Kadrolu öğretmen nasıl olunur? Sözleşmeli öğretmenlik kadroya nasıl geçilir? Sözleşmeli öğretmen maaşları kaç TL olacak?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki 20. Milli Eğitim Şurası'nda öğretmenlerle müjdeli haberleri paylaştı. Başkan Erdoğan açıklamasında "Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kadrolu öğretmen ile sözleşmeli öğretmen ayrımını ortadan kaldırıyoruz." dedi. Peki, sözleşmeli öğretmen maaşları ne kadar olacak? Sözleşmeli öğretmenlik kadroya nasıl geçilir? Kadrolu öğretmen nasıl olunur? İşte
Öğretmenlik Meslek Kanunu hakkında Başkan Erdoğan "Bu düzenleme sayesinde öğretmenlerimiz tarihte ilk kez kapsamlı ve bütüncül bir meslek kanununa kavuşacaklar. Kadrolu öğretmen ile sözleşmeli öğretmen ayrımını ortadan kaldırıyoruz. Öğretmenliği kariyer mesleği olarak tanımlayarak adaylık, öğretmenlik, uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik için hak, görev ve sorumlulukları netleştiriyoruz." dedi.
Başkan Erdoğan, "10 yıllık uzman öğretmenler, eğitimlerini tamamlayıp sınavda başarılı oldukları takdirde 'başöğretmen' unvanıyla görev yapacaklardır." dedi.
ÖĞRETMEN MAAŞLARI İÇİN MÜJDE!
Erdoğan, "Eğitimlerini tamamlayan ve sınavdan başarıyla geçen uzman öğretmenlerimiz, hem bir derece alacak hem de maaşlarında 1000 lira artış olacaktır." ifadelerini kullandı.
Başöğretmenler hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:
"Bu öğretmenlerimize ilave derece verecek ayrıca maaşlarında da 2 bin lira artışa gideceğiz."