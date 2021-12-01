Jandarma ve EGM bekçi alımı tarihi belli oldu mu? Polis Akademisi 2022 bekçi alımı ne zaman yapılır?

Bekçi alımı tarihleri adaylar tarafından beklenirken Jandarma, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılacak olan duyuruya odaklanıldı. Yılın ayında olduğumuz şu günlerde 2022 yılında alım yapılıp yapılmayacağı akıllarda yavaş yavaş yerini aldı. Peki, bekçi alımı ne zaman yapılır? Jandarma ve EGM bekçi alımı tarihi duyuruldu mu? 2022 yılında alım olacak mı? İşte detaylar...
BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?
Bekçi alımının ne zaman yapılacağı henüz belli olmadı. Yeni başvuru gerçekleştiğinde haberimizin içerisinde anında yer alacaktır.
GENEL BAŞVURU ŞARTLARI
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması,
En az İlkokul mezunu olmak. (Bekçi alımı yapacak kurum istediği öğrenim düzeyinden alması söz konusu),
Boy olarak 1.67 m olanlar başvuru yapabilir. Aynı şekilde boy kilo orantısına da bakılıyor. Bu sebeple beden kitle indeksi olarak da 18 ile 27 arasında olmak.
Başvuru yaptığı il sınırları içerisinde en az bir yıldır ikamet ediyor olmak şartı aranıyor. İlanlar ilçe bazında verilen kontenjanlar için ilçe sınırları içinde ikamet şartı aranmaktadır.
18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve 31 yaşından gün almamış olmak.
Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak.
Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkum bulunmamak.
Memuriyete engel bir hali bulunmamak.
Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak.
Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak.
Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak.