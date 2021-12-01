ETİ Maden İşletmeleri 17 sürekli işçi alımı yapacak

ETİ Maden İşletmeleri tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 17 sürekli işçi alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak işçilerin proses işçisi olarak görevlendirileceği de açıklandı.

Basın İlan Kurumu'nun internet portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

İşte ETİ Maden İşletmeleri sürekli işçi alım ilanı için detaylar

Teşekkülümüz Emet Bor İşletme Müdürlüğüne (Emet/KÜTAHYA) aşağıdaki tabloda özellikleri belirtilen toplam 17 sürekli işçinin açıktan işe alınabilmesini teminen, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre, Kütahya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Tavşanlı Hizmet Merkezinden iş gücü talebinde bulunulmuş olup, söz konusu talebimizin 06.12.2021 tarihinde yayımlanması istenilmiştir. Söz konusu iş gücü ilanı anılan İl Müdürlüğü tarafından, 06.12.2021 tarihinde Türkiye İş Kurumu www.iskur.gov.tr internet sayfasında yayımlanacak olup, isteklilerin bahse konu ilanı takip etmeleri gerekmektedir.

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