Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 37 sözleşmeli personel alımı yapacak

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 37 sözleşmeli personel alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak personellerin hemşire, sağlık teknikeri, koruma ve güvenlik görevlisi gibi pozisyonlarda görevlendirileceği de açıklandı.

Basın İlan Kurumu'nun internet portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

İşte Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi sözleşmeli personel ilanına başvuru için aranan şartlar

* Tercih edilecek pozisyonun hizasında yer alan şartları taşıyor olması.

* Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olması.

* Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumunun bulunmaması.

* Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesinin "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler." hükmü gereğince başvuru yapamazlar. Bu hükme aykırı durumu tespit edilenler yerleşmeye hak kazansalar dahi atamaları yapılmayacaktır.

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