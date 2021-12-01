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    • Memurlar
    • 01.12.2021 12:03
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    • 01.12.2021 12:03
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    Aralık ayı kamuya 2.500 askeri ve kamu personeli, memur alımı yapılacak! TSK, Kızılay, SGK, DHMİ, ÖSYM personel alımı şartları

    Aralık ayı personel alımları için detaylar gelmeye devam ediyor. Bu anlamda askeri ve kamu personeli, memur alımı yapılacak! 2021 senesi sona erirken kurumlar bünyelerindeki açığı tamamlamak amacıyla binlerce memur personel alımı yapacaklar. 5 bakanlık, 18 üniversite, 10 belediye, 13 kamu kurumu tarafından olmak üzere toplamda 2.500 kişilik boş kontenjan ile yapılacak. Adaylardan genel olarak 657 sayılı devlet memurları kanunun 48. maddesindeki nitelikler aranacak. Özel olarak ise 2020 veya 2021 yıllarında yapılmış olan Kamu Personeli seçme sınavından lise için P94, ön lisans için P93 ve lisans için p3 puan türünden en az 60, 70 veya 80 puan almış olmak ve 35 yaşını tamamlamamış olmak şartı aranacak.

    takvim.com.tr
    Aralık ayı kamuya 2.500 askeri ve kamu personeli, memur alımı yapılacak!

    Aralık ayı, üniversiteler, bakanlıklar, kamu kurumları ve belediyeler memur alımı yapacak. En az lise mezunu 2.500 personel alımı detayları haberde. Aralık ayı memur, personel ve askeri personel alımı ilanları hakkında bilgileri paylaşacağız. Bu kapsamda alımlar, 5 bakanlık, 18 üniversite,
    10 belediye, 13 kamu kurumu tarafından olmak üzere toplamda 2.500 kişilik boş kontenjan ile yapılacak.


    5 Bakanlık 914 Memur Alımı İlanı Yayımladı!

    Bakanlıklar memur alımı ilanlarını yayımlaya devam ediyor. Türkiye Cumhuriyeti olarak gerek yurtiçi ve gerekse yurtdışında olmak üzere farklı alanlarda memur alımı yapılacak. Aralık ayı içerisinde yayımlanmış olan memur alımı ilanlarına göre 5 bakanlık bünyesindeki eksikliği karşılamak üzere 914 kişilik kadro ile farklı kadrolarda memur alımları yapılacak.

    Alım Yapacak Bakanlık ve Hangi Pozisyonlarda Memur Alınacak?

    Söz konusu olan 5 Bakanlık 914 memur alımları, Sekreter, Uzman yardımcısı, Avukat, Arşiv Uzmanı, Mütercim Tercüman, Sosyal Çalışmacı, Psikolog, Mühendis, Çağrı Karşılamak Personeli, Uzman Yardımcısı, Öğretmen ve Bilişim Personeli kadrolarında alım yapılacak.

    Takvim.com.tr kısaca veriler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz

    Alım Yapacak Bakanlıklar ise,

    İçişleri Bakanlığı,

    Kültür ve Turizm Bakanlığı,

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı,

    Dışişleri Bakanlığı,

    Başvuru İçin Aranan KPSS, Yaş, Eğitim Şartları Neler?

    Adaylardan genel olarak 657 sayılı devlet memurları kanunun 48. maddesindeki nitelikler aranacak. özel olarak ise 2020 veya 2021 yıllarında yapılmış olan Kamu Personeli Seçme Sınavından lise için P94, Ön Lisans için P93 ve Lisans için p3 puan türünden en az 60, 70 veya 80 puan almış olmak ve 35 yaşını tamamlamamış olmak şartı aranacak.

    Yurtdışı Memur Alımları Hangi ülkelerde yapılacak?

    Yurtdışı memur alımları Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılacak. Alım yapılacak ülkeler ise, Amerika, Almanya, İspanya gibi ülkelerde alım yapılacak.

        5 BAKANLIĞA 914 MEMUR ALIMI İLAN DETAYLARI

        18 Üniversite 710 Sözleşmeli Personel Alımı İlanları:

        Üniversiteler bünyelerindeki personel ihtiyacını karşılamak üzere 710 sözleşmeli personel alımı yapacaklarını ilan ettiler. Söz konusu ilanlar ile, en az lise, ön lisans ve lisans mezunu personel alımı yapılacak. Alımlar ülkemizde bulunan 18 Üniversite tarafından gerçekleştirilecek.

        Hangi Üniversiteler Personel Alacak?

        18 Üniversiteye, Büro Personeli, Hemşire, Temizlik Personeli, Koruma ve Güvenlik Görevlisi, Sağlık Teknikeri, Teknisyen, Şoför, Hasta Bakım Personeli, Mühendis, Mimar, Avukat kadrolarında personel alımı yapılacak. Alımlar,

        Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi,

        Orta Doğu Teknik Üniversitesi,

        Balıkesir Üniversitesi,

        Atatürk Üniversitesi,

        Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi,

        İzmir Katip Çelebi Üniversitesi,

        Dokuz Eylül Üniversitesi,

        İstanbul Teknik Üniversitesi,

        Osmangazi Üniversitesi,

        Kocaeli Üniversitesi,

        Sağlık Bilimleri Üniversitesi,

        Ondokuz Mayıs Üniversitesi,

        Mersin Üniversitesi,

        Tarsus Üniversitesi,

        Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi,

        Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi,

        Türk Alman Üniversitesi,

        Mersin Üniversitesi,

        Kimler üniversite Başvurusu Yapabilecek?

        Üniversitelere 710 personel alımına başvuru sonrası herhangi bir yazılı veya sözlü sınav yapılmayacak. KPSS Puanına göre yapılacak sıralama ile belirlenecek olup adayların 2020 yılı KPSS'den Lise, Ön Lisans ve Lisans mezunu kapsamında yüksek puan almış olmaları gereklidir. Bunun dışında Nöbet usulü çalışmasına engel herhangi bir durumu olmamak, Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan yaşlı veya emekli aylığı almıyor olmak şartları aranacak.


        18 ÜNİVERSİTE 710 PERSONEL ALIMI DETAYLARI

        10 Belediye 101 Memur Alımı İlanları:

        Ülkemizde bulunan Büyükşehir Belediyeleri ve ilçe belediyeleri bünyelerine memur alımı faaliyetlerine devam ediyor. İlan yayımlayan 10 belediye 657 Sayılı Devlet memurları kanununa göre mahalli idarelere ilk defa atanacaklara uygulanacak sınav ve esasları ile Zabıta, İtfaiye eri istihdamı yapılacak. 10 belediye bünyesindeki eksikliği karşılamak üzere zabıta memuru, mühendis, itfaiye eri, müfettiş yardımcısı, VHKİ gibi kadrolarda memur alımları yapılacak.

        10 BELEDİYE 101 MEMUR ALIMI İLANI DETAYLARI

        13 Kurum 800 Kamu Personeli Alımı Yapacak!

        Kamu Kurum ve kuruluşlarına kamu personeli alımları devam ediyor. Aralık ayı için yayımlanan memur personel alımı ilanlarına göre Lise, Ön Lisans ve Lisans mezunları içerisinden KPSS en az 60 puan almış olmak şart ile 13 kamu kurumu 800 kamu personeli alımı yapacak. Alımlar memur, sözleşmeli statüsünde gerçekleştirilecek.

        Hangi Kadrolarda Personel Alımı Yapılacak?

        Garson, Diyetisyen, Çamaşırhane Görevlisi, Aşçı Yardımcısı, Yaşlı Bakım Teknikeri, Temizlik Görevlisi, Bina Teknik İşler Görevlisi, Fizik Tedavi Sorumlusu, Danışma Görevlisi, Aşçı, Şoför, Sosyal Hizmet Uzmanı, Hobi ve Etkinlik Öğreticisi, Hemşire, Muhasebe Görevlisi, Psikolog, İnsan Kaynakları ve İdari İşler Görevlisi kadrolarında personel alımı yapılacak.

        Hangi Kurumlar Personel Alımı İlanı Yayımladı?

        Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı,

        Türk Silahlı Kuvvetleri,

        İstanbul İhracatçılar Birlikleri (İİB)

        Kamu Denetçiliği Kurumu KDK,

        Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu ( SEDDK ),

        Türk Patent ve Marka Kurumu

        Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu,

        Kızılay,

        Devlet hava Meydanları ( DHMİ ),

        Sayıştay Başkanlığı,

        Doğu Karadeniz Projesi Kalkınma İdaresi Başkanlığı ( DOKAP ),

        Merkez Bankası,

        Sosyal Güvenlik Kurumu,
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        Haberler Memurlar Aralık ayı kamuya 2.500 askeri ve kamu personeli, memur alımı yapılacak! TSK, Kızılay, SGK, DHMİ, ÖSYM personel alımı şartları
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