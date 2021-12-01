Aralık ayı kamuya 2.500 askeri ve kamu personeli, memur alımı yapılacak! TSK, Kızılay, SGK, DHMİ, ÖSYM personel alımı şartları

Aralık ayı, üniversiteler, bakanlıklar, kamu kurumları ve belediyeler memur alımı yapacak. En az lise mezunu 2.500 personel alımı detayları haberde. Aralık ayı memur, personel ve askeri personel alımı ilanları hakkında bilgileri paylaşacağız. Bu kapsamda alımlar, 5 bakanlık, 18 üniversite,
10 belediye, 13 kamu kurumu tarafından olmak üzere toplamda 2.500 kişilik boş kontenjan ile yapılacak.
5 Bakanlık 914 Memur Alımı İlanı Yayımladı!
Bakanlıklar memur alımı ilanlarını yayımlaya devam ediyor. Türkiye Cumhuriyeti olarak gerek yurtiçi ve gerekse yurtdışında olmak üzere farklı alanlarda memur alımı yapılacak. Aralık ayı içerisinde yayımlanmış olan memur alımı ilanlarına göre 5 bakanlık bünyesindeki eksikliği karşılamak üzere 914 kişilik kadro ile farklı kadrolarda memur alımları yapılacak.
Alım Yapacak Bakanlık ve Hangi Pozisyonlarda Memur Alınacak?
Söz konusu olan 5 Bakanlık 914 memur alımları, Sekreter, Uzman yardımcısı, Avukat, Arşiv Uzmanı, Mütercim Tercüman, Sosyal Çalışmacı, Psikolog, Mühendis, Çağrı Karşılamak Personeli, Uzman Yardımcısı, Öğretmen ve Bilişim Personeli kadrolarında alım yapılacak.
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Alım Yapacak Bakanlıklar ise,
İçişleri Bakanlığı,
Kültür ve Turizm Bakanlığı,
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı,
Dışişleri Bakanlığı,
Başvuru İçin Aranan KPSS, Yaş, Eğitim Şartları Neler?
Adaylardan genel olarak 657 sayılı devlet memurları kanunun 48. maddesindeki nitelikler aranacak. özel olarak ise 2020 veya 2021 yıllarında yapılmış olan Kamu Personeli Seçme Sınavından lise için P94, Ön Lisans için P93 ve Lisans için p3 puan türünden en az 60, 70 veya 80 puan almış olmak ve 35 yaşını tamamlamamış olmak şartı aranacak.
Yurtdışı Memur Alımları Hangi ülkelerde yapılacak?
Yurtdışı memur alımları Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılacak. Alım yapılacak ülkeler ise, Amerika, Almanya, İspanya gibi ülkelerde alım yapılacak.