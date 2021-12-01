3600 ek gösterge çıktı mı, ne zaman çıkıyor? 3600 ek gösterge maaşlara etkisi nasıl olacak? 3600 ek gösterge son durum!

3600 ek gösterge farklı branşlarda görev alan binlerce devlet memur ve emeklinin merakla beklediği konular arasında. Yeni gelişmelerin yakından takip edildi 3600 ek gösterge konusuna dair son açıklamayı Cumhurbaşkanı Erdoğan yapmıştı. Öte yandan diğer yetkililerden de yeni açıklamalar gelmeye devam ediyor. Peki 3600 ek gösterge çıkacak mı, kimlere verilecek?
Önümüzdeki yıl için 3600 ek gösterge düzenlemesi gündemde. En erken gelecek yılın ortalarına doğru gündeme alınması bekleniyor. Ek gösterge artışı maaşları, emekli ikramiyesini ve emekli maaşını artıracak. Emekliler, dul ve yetimler de imkândan yararlanacak.
Başkan Erdoğan: "(3600 ek gösterge düzenlemesi ile) Öğretmen, polis, hemşire ve din görevlisi çalışanlarımızın ve emeklilerimizin haklarında iyileştirmeler sağlanacaktır." dedi.
EK GÖSTERGE ÇIKACAK MI?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 3600 ek göstergenin meclise sunulacağı tarihi açıkladı. Bilgin, "Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Bir diğer mesele de 3600 Ek Gösterge meselesidir. Bu çalışmayı Sayın Cumhurbaşkanımızın direktifleriyle sonlandırmak için çalışıyoruz. İnşallah ocak ayında TBMM'ye getireceğiz." dedi.
Öte yandan 3600 ek gösterge konusu ile ilgili de daha önce açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan ise "Personelimizin önemli bir kısmını kapsayan 3600 ek gösterge meselesini önümüzdeki yılın sonuna kadar çözüme kavuşturmayı planlıyoruz." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarıyla yeniden gündeme gelen memurlara 3600 ek gösterge verilmesi çalışması, memurların emekli ikramiye ve emekli aylıklarını arttıracak.