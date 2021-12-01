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    • Memurlar
    • 01.12.2021 18:53
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    • 01.12.2021 18:53
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    3600 ek gösterge çıktı mı, ne zaman çıkıyor? 3600 ek gösterge maaşlara etkisi nasıl olacak? 3600 ek gösterge son durum!

    3600 ek gösterge ile ilgili gelişmeler merak edilip araştırılıyor. Bu konuda gözler hükümetten gelecek açıklamalara çevrildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan 3600 ek gösterge düzenlemesi ile ilgili yaptığı son dakika açıklamada, "Öğretmen, polis, hemşire ve din görevlisi çalışanlarımızın ve emeklilerimizin haklarında iyileştirmeler sağlanacaktır." ifadelerine yer verdi. Bu açıklamanın ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin detayları paylaştı. Peki, 3600 ek gösterge çıktı mı, ne zaman çıkıyor? 3600 ek gösterge maaşlara etkisi nasıl olacak? 3600 ek göstergede son durum ne? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    3600 ek gösterge çıktı mı, ne zaman çıkıyor? 3600 ek gösterge maaşlara etkisi nasıl olacak?

    3600 ek gösterge farklı branşlarda görev alan binlerce devlet memur ve emeklinin merakla beklediği konular arasında. Yeni gelişmelerin yakından takip edildi 3600 ek gösterge konusuna dair son açıklamayı Cumhurbaşkanı Erdoğan yapmıştı. Öte yandan diğer yetkililerden de yeni açıklamalar gelmeye devam ediyor. Peki 3600 ek gösterge çıkacak mı, kimlere verilecek?

    Önümüzdeki yıl için 3600 ek gösterge düzenlemesi gündemde. En erken gelecek yılın ortalarına doğru gündeme alınması bekleniyor. Ek gösterge artışı maaşları, emekli ikramiyesini ve emekli maaşını artıracak. Emekliler, dul ve yetimler de imkândan yararlanacak.

    Başkan Erdoğan: "(3600 ek gösterge düzenlemesi ile) Öğretmen, polis, hemşire ve din görevlisi çalışanlarımızın ve emeklilerimizin haklarında iyileştirmeler sağlanacaktır." dedi.

    EK GÖSTERGE ÇIKACAK MI?

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 3600 ek göstergenin meclise sunulacağı tarihi açıkladı. Bilgin, "Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Bir diğer mesele de 3600 Ek Gösterge meselesidir. Bu çalışmayı Sayın Cumhurbaşkanımızın direktifleriyle sonlandırmak için çalışıyoruz. İnşallah ocak ayında TBMM'ye getireceğiz." dedi.

    Öte yandan 3600 ek gösterge konusu ile ilgili de daha önce açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan ise "Personelimizin önemli bir kısmını kapsayan 3600 ek gösterge meselesini önümüzdeki yılın sonuna kadar çözüme kavuşturmayı planlıyoruz." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarıyla yeniden gündeme gelen memurlara 3600 ek gösterge verilmesi çalışması, memurların emekli ikramiye ve emekli aylıklarını arttıracak.



        3600 EK GÖSTERGE NEDİR?

        Ek gösterge, devlet memurlarının maaşlarını, emekli ikramiye ve maaşların hesaplanmasında uygulanan bir hesaplama metodudur. Hesaplama metodu olan ek gösterge rakamları, unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık gösteriyor. Ek gösterge maaşı, ek gösterge puanının aylık katsayısı olarak belirlenir. Ek göstergesi 3600 olan bir memur, göstergesi 2 bin 500 olan bir memurdan emeklilikte daha fazla maaş ve ikramiye alabiliyor.

        3600 EK GÖSTERGE MAAŞA ETKİSİ NEDİR?

        Memuriyette 30 hizmet yılını dolduran ve 1. derecenin 4. kademesine ulaşmış olan yükseköğretim mezunu personel arasında ek göstergeden yararlanmayan ya da ek göstergesi 3600'dan düşük olanların ek gösterge rakamlarının 3600 olarak belirlenmesi durumunda aylık ücretlerinde ve emekliliğe ilişkin haklarında değişiklik yaratıyor.

        Ek gösterge memurların, aylık ücretlerinin, emekli aylıklarının ve emekli ikramiyelerinde belirleyici unsurlardan biridir. Memurların maaş hesabında kullanılan ölçütlerden birisi olan ek göstergedeki artış mevcut maaşları artırmakla birlikte asıl etkiyi emeklilik ikramiyesine ve emekli maaşına yapıyor.

        3600 ek gösterge, dört meslek grubunu polis, öğretmen, din görevlisi ve hemşireleri kapsıyor. Böylece 2200 ve 3000 olan ek gösterge, 3600'e çıkacak.

        Düzenleme, meslek gruplarına göre farklılık göstermeyecek, bu meslekleri kapsayan tek bir düzenleme yapılarak, ek gösterge yükseltilecek. Böylece memurların ek gösterge cetveli yeniden belirlenecek.

        Bu da hem görev ücretine hem de emekli maaşına olumlu yansıyacak. Ayrıca yeni gösterge ile kamuda yükselmenin önü de açılmış olacak.

        Ek göstergenin devlet memurlarının aylık ücretlerinin, emekli aylıklarının ve emekli ikramiyelerinin belirlenmesinde önemli bir yeri vardır.

        Ek göstergelerin yüksek olması emekli aylığı ve ikramiyesinin de yüksek olması anlamına gelir. Bu nedenle memurlar bulundukları unvanların birinci derece kadroları için belirlenen ek gösterge rakamlarının yüksek olmasını istiyorlar.

        Ek gösterge maaşı, ek gösterge puanının aylık katsayısı olarak belirlenir. Ek göstergesi 3600 olan bir memur, göstergesi 2 bin 500 olan bir memurdan emeklilikte daha fazla maaş ve ikramiye alabiliyor.


        EK GÖSTERGE KİMLERİ KAPSIYOR?

        3600 ek gösterge, dört meslek grubunu polis, öğretmen, din görevlisi ve hemşireleri kapsıyor. Böylece 2200 ve 3000 olan ek gösterge, 3600'e çıkacak.

        Düzenleme, meslek gruplarına göre farklılık göstermeyecek, bu meslekleri kapsayan tek bir düzenleme yapılarak, ek gösterge yükseltilecek.
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