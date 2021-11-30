KPSS şartsız sınavsız 3.750-4250 TL maaşla onlarca şehre personel alımı başvuru şartları nedir? İŞKUR kurum dışı kamu işçi alımı

Kurum dışı işçi alımı ilanları, İŞKUR'un resmi internet sitesi üzerinden belirli periyodlarla yayımlanmaktadır. Kurum dışı işçi alımı ilanları illere göre görüntülenebilecek. İŞKUR kurum dışı işçi alımı ilanları ile bünyelerine personel alımı yapacak olan kamu kurumları, internet üzerinden detayları yayımladı. Çoğunlukla geçici süreli olarak alınan kurum dışı işçi alımı, il ve kamu kurumu bazında yayımlanıyor. Peki, İŞKUR kurum dışı işçi alımı ilanları nasıl görüntülenir ve müracaat nereden yapılır? İŞKUR vasıtasıyla yayımlanan personel alımlarına baktığımızda adayların kamuya bağlı şirketlerde, belediyelerde ve belediyelere bağlı kamu şirketlerinde istihdam edileceğine yer verildi.
İŞKUR Kurum Dışı Kamu İşçi Alımı İlanı
İstanbul Beylikdüzü Belediyesi Personel A.Ş. 31.12.2021
İzmir NAR-BEL Narlıbahçe İmar Tek. Tur. Hiz. San. Tic. Ltd. Şti. Engelli alım İlanı 11.12.2021
İstanbul Mataş Maltepe Sağ. Turz. Eğt. Otopark Tem. İnş. San. Tic. A.Ş. 30.11.2021
Aydın Kuşadası Belediyesi Personel A.Ş. 03.12.2021
Konya Şehir Hizmetleri A.Ş. 03.12.2021
Ankara Keçiören SYDV Pers. Alımı 01.12.2021
Afyonkarahisar Tatarlı Taşımacılık Petrol Ve Petrol Ürünleri Taah. San. Tic. Ltd. Şti. 30.11.2021
Manisa Besot San. Tic. A.Ş. 03.12.2021
İzmir İzelman Gen. Hiz. Tic. A.Ş. 30.11.2021
İzmir İzenerji İnsan Kayn. Bakım Onar. Ener. Güv. Hiz. İlaç. Tur. San. Tic. A.Ş. 30.11.2021
İzmir İZFAŞ A.Ş. 01.12.2021
İstanbul İsttelkom İstanbul Elektronik Haberleşme ve Altyapı Hizm. San. Tiz. A.Ş. 30.11.2021
İstanbul Ataşehir Belediyesi Per. Hizm. Ltd. Şti. 25.12.2021
İstanbul BELBİM Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. 02.12.2021
Kazaman Kazancı Beldesi İnş. Tar. Hayv. San. Tic. Ltd. Şti. 30.11.2021
Denizli Peraş Tic. A.Ş. 30.11.2021
Bursa Osmangazi Belediyesi Personel A.Ş. 03.12.2021
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