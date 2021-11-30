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    • Memurlar
    • 30.11.2021 10:09
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    • 30.11.2021 10:09
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    KPSS şartsız sınavsız 3.750-4250 TL maaşla onlarca şehre personel alımı başvuru şartları nedir? İŞKUR kurum dışı kamu işçi alımı

    KPSS koşulsuz sınavsız 3.750-4250 TL maaşla İŞKUR üzerinden kamu personeli alımları bütün süratiyle devam ediyor. Türkiye İş Kurumu üstünden yayınlanan ilanlar sonucunda bir çok kurum, kurum dışı işçi alımı gerçekleştireceğini ilan etti. Kurum dışı işçi alımı yapacak olan kurumlar nedir, kurumların yayınladığı iş ilanlarına nereden ulaşılır ve son müracaat tarihleri gibi veriler haberimiz üstünde verilmiştir. İŞKUR vasıtasıyla yayımlanan personel alımlarına baktığımızda adayların kamuya bağlı şirketlerde, belediyelerde ve belediyelere bağlı kamu şirketlerinde istihdam edileceğine yer verildi.

    takvim.com.tr
    KPSS şartsız sınavsız 3.750-4250 TL maaşla onlarca şehre personel alımı...

    Kurum dışı işçi alımı ilanları, İŞKUR'un resmi internet sitesi üzerinden belirli periyodlarla yayımlanmaktadır. Kurum dışı işçi alımı ilanları illere göre görüntülenebilecek. İŞKUR kurum dışı işçi alımı ilanları ile bünyelerine personel alımı yapacak olan kamu kurumları, internet üzerinden detayları yayımladı. Çoğunlukla geçici süreli olarak alınan kurum dışı işçi alımı, il ve kamu kurumu bazında yayımlanıyor. Peki, İŞKUR kurum dışı işçi alımı ilanları nasıl görüntülenir ve müracaat nereden yapılır? İŞKUR vasıtasıyla yayımlanan personel alımlarına baktığımızda adayların kamuya bağlı şirketlerde, belediyelerde ve belediyelere bağlı kamu şirketlerinde istihdam edileceğine yer verildi.

    İŞKUR Kurum Dışı Kamu İşçi Alımı İlanı

    İstanbul Beylikdüzü Belediyesi Personel A.Ş. 31.12.2021

    İzmir NAR-BEL Narlıbahçe İmar Tek. Tur. Hiz. San. Tic. Ltd. Şti. Engelli alım İlanı 11.12.2021

    İstanbul Mataş Maltepe Sağ. Turz. Eğt. Otopark Tem. İnş. San. Tic. A.Ş. 30.11.2021

    Aydın Kuşadası Belediyesi Personel A.Ş. 03.12.2021

    Konya Şehir Hizmetleri A.Ş. 03.12.2021

    Ankara Keçiören SYDV Pers. Alımı 01.12.2021

    Afyonkarahisar Tatarlı Taşımacılık Petrol Ve Petrol Ürünleri Taah. San. Tic. Ltd. Şti. 30.11.2021

    Manisa Besot San. Tic. A.Ş. 03.12.2021

    İzmir İzelman Gen. Hiz. Tic. A.Ş. 30.11.2021

    İzmir İzenerji İnsan Kayn. Bakım Onar. Ener. Güv. Hiz. İlaç. Tur. San. Tic. A.Ş. 30.11.2021

    İzmir İZFAŞ A.Ş. 01.12.2021

    İstanbul İsttelkom İstanbul Elektronik Haberleşme ve Altyapı Hizm. San. Tiz. A.Ş. 30.11.2021

    İstanbul Ataşehir Belediyesi Per. Hizm. Ltd. Şti. 25.12.2021

    İstanbul BELBİM Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. 02.12.2021

    Kazaman Kazancı Beldesi İnş. Tar. Hayv. San. Tic. Ltd. Şti. 30.11.2021

    Denizli Peraş Tic. A.Ş. 30.11.2021

    Bursa Osmangazi Belediyesi Personel A.Ş. 03.12.2021

    Takvim.com.tr kısaca veriler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz

        Erzincan Odak İliç Tem. İnş. Turz. Elektrik Hizm. San. Tic. Ltd. Şti. 01.12.2021

        İzmir İZDOĞA Tic. San. A.Ş. 02.12.2021

        Sivas Kültür Turizm Tanıtım Tic. A.Ş Bekçi Alım İlanı 30.11.2021

        Sivas Kültür Turizm Tanıtım Tic. A.Ş Barista Alım İlanı 30.11.2021

        Manisa Besot Tic. A.Ş. 03.12.2021

        Manisa Besot Tic. A.Ş. 03.12.2021 (1)

        Tekirdağ Çorlu Belediyesi Personel A.Ş.30.11.2021

        Kırklareli Pınarhisar Beld. Pers. Ltd. Şti. 30.11.2021

        Bursa Kült. Sant. Tic. A.Ş. 03.12.2021

        Adana SYDV Pers. Alımı 30.11.2021

        Bursa Jeotermal Enerji İnş. Tur. Tic. A.Ş. 01.12.2021

        İstanbul Personel Yöntim A.Ş. 04.12.2021

        Aydın Büyükşehir Belediyesi Personel A.Ş. 03.12.2021

        İstanbul Pers. Yön. A.Ş. 03.12.2021

        Eskişehir Mihalıççık Bel. Şti. 02.12.2021

        Denizli Pamukkale Üni. Sosy. Tss. İkt. İşl. 02.12.2021

        Kırşehir Gıda Temz. Hiz. Tic. Ltd. Şti. 30.11.2021

        İzmir İzdeniz A.Ş. 03.12.2021

        İstanbul Baypaş Bayrampaşa İnş. Yat. Taah. Hiz. Tic. Ltd. Şti. 02.12.2021

        Kastamonu İl Özel İdaresi Pers. A.Ş. 30.11.2021

        İstanbul Per. Yön. A.Ş. 03.12.2021

        Adana Altınkoza Kültür San.Turz. Hiz. A.Ş. 30.11.2021

        Balıkesir Toplu Taşıma A.Ş. 30.11.2021

        Denizli Peraş Tic. A.Ş. 03.12.2021

        Samsun Canik İmar İnş. Ltd. Şti. 30.11.2021

        İŞKUR Kayıt Nasıl Oluşturulur?

        İŞKUR kayıt prosedürünü kolaylıkla yapabilmeniz amacıyla müessesenin sunmuş olduğu 2 farklı kayıt seçeneği bulunuyor. Milyonlarca emekçi ve patronun kullandığı İŞKUR istihdam sistemine kayıt olmak amacıyla Türkiye genelindeki İŞKUR kent ve ilçe bürolarına fertsel müracaatta bulunabilirsiniz. İŞKUR ofislerine gitme süreniz bulunmuyor ya da daha yalın bir biçimde İŞKUR kaydınızı yaptırmak istiyorsanız İŞKUR "İnternet Şubesi" size destekçi oluyor. İŞKUR online şubesini kullanarak da İŞKUR kayıt işlemlerinizi dakikalar içerisinde bitirebilirsiniz;

        • İŞKUR resmi internet adresi "iskur.gov.tr" adresini tarayıcınızda açın.

        • İŞKUR internet sitesinin üst menüsünün en sağında tespit edilen "İnternet Şubesi" seçeneğine tıklayın.

        • Açılan İŞKUR E-Şube sayfasında "İş Arayan" ve "İşveren" biçiminde iki kısım bulunmaktadır. İŞKUR kayıt prosedürü amacıyla hangi pozisyonuna uygunsanız o kısımdan prosedürünüzi yapabilirsiniz.

        https://www.iskur.gov.tr/baglantilar/kurum-disi-kamu-isci-alimi-ilani/
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