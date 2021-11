İstanbul Üniversitesi 43 sözleşmeli personel alımı yapacak

İstanbul Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 43 sözleşmeli personel alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak personellerin büro memuru, tekniker, mühendis gibi pozisyonlarda görevlendirileceği de açıklandı.

Basın İlan Kurumu'nun internet portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

İşte İstanbul Üniversitesi sözleşmeli personel ilanına başvuru için aranan şartlar

1- Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşıyor olmak.

2- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

3- Tüm pozisyonlar için haftalık çalışma süresi 40 saati aşmayacak şekilde ilgili birimin yönetimi tarafından belirlenecek saatlerde görev yapma (gece dâhil) şartını kabul etmek.

4- Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 2 inci maddesinin (b) bendi kapsamında başvuracak adayların (Büro Personeli, Tekniker, Mühendis kadrolarına başvuracak adaylar) 2020 Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) girmiş olmaları gerekmekte olup ilanda belirtilen lisans kadroları için 2020 KPSS-P3, önlisans kadroları için 2020 KPSS- P93 puan türü esas alınacaktır.

5- Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 2 inci maddesinin (c) bendi kapsamında başvuracak adayların (Sınav Hizmetleri Uzmanı, Çözümleyici, Sistem Programcısı unvanlarına başvuracak adaylar) 2020 KPSS-P3 puan sırasına konulmak kaydıyla ilan edilen her bir unvan için 10 (on) katı adayın yazılı ve sözlü/uygulamalı sınav başarı sıralaması esas alınacaktır.

6- 5917 sayılı Kanunun 47. maddesi'nin 5. fıkrası (A)2 bendi gereğince, 4-B Sözleşmeli personel olarak çalışmakta iken istifaen görevinden ayrılarak sözleşmesi feshedilenler; fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süre geçmeden başvuruda bulunamazlar.

