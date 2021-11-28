Sağlık Bakanlığı personel alımı kura çekimi ne zaman? 40 bin sağlık personeli branş dağılımı! Bakan Koca’dan açıklama…

Sağlık Bakanlığı personel alımı kura çekimi ne zaman? 40 bin sağlık personeli branş dağılımı nedir? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. 12-16 Kasım tarihlerinde başvuruları tamamlanan Sağlık Bakanlığı 40 bin sağlık personeli alımının ardından kura çekiminin yapılacağı tarih merak konusu oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan gelen açıklama ile heyecan daha da arttı. Peki konuyla ilgili hangi önemli bilgileri verdi? İşte ayrıntılar...
MÜLAKAT YAPILMADAN 10 BİN SÜREKLİ İŞÇİ AŞIMI YAPILACAK
Koca, "KPSS puanına göre ÖSYM tarafından yapılacak yerleştirmeyle mülakat yapılmadan 30 bin sözleşmeli sağlık personeli alım süreci başlıyor. Ayrıca yine mülakat yapılmadan kurayla 10 bin sürekli işçi alımı da yapılıyor olacak" dedi.
Bakan Koca, sağlık çalışanlarının özlük haklarının iyileştirilmesine yönelik yasal düzenleme için taleplerini de açıkladı ve "Sabit ek ücretin artırılarak aktarılması, mesai sonrası çalışmanın yeniden getirilmesi (isteğe bağlı olarak), emeklilikte de önemli oranda yeniden düzenleme yapılması. En az hakim arkadaşlarımız kadar düzeltilmesini bekliyorum" dedi.
SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
İlk defa veya yeniden yapılacak atamalar için başvurular 12-16 Kasım'da alındı, kura çekimi ise 2 Aralık'ta gerçekleştirilecek. Başvurular, Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan Personel Bilgi Sistemi üzerinden yapılacak.