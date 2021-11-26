Kızılay'dan KPSS şartsız personel alımı! En az ilköğretim mezunu 17 alanda Kızılay personel alımı başvuru şartları neler? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Türk Kızılay'ı bünyesine istihdam edilecek olan kişilerde aranan şartlar hangi mesleğe göre nedir? Hangi alanlarda alım yapılacak? Kızılay personel alımı başvuruları nereden ve nasıl yapılıyor? İşte güncel ilanlar...
KIZILAY PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Türk Kızılay'ı resmi internet sitesinde "İş Başvuruları sadece www.kizilaykariyer.com adresinden bireysel olarak yapılmaktadır. Bunun dışında yapılan başvurular kabul edilmeyecektir." açıklamasına yer verildi.
KIZILAY PERSONEL ALIMI HANGİ ALANLARDA YAPILACAK?
Yaşlı Bakım Teknikeri (Kızılay Bakım A.Ş.) (YBT112021) Bakırköy / İstanbul 24.11.2021
Temizlik Görevlisi (Kızılay Bakım A.Ş.) (TG112021) Bakırköy / İstanbul 24.11.2021
Bina Teknik İşler Görevlisi (Kızılay Bakım A.Ş.) (BTG112021) Bakırköy / İstanbul 24.11.2021
Sosyal Hizmet Uzmanı (Kızılay Bakım A.Ş.) (SHU112021) Bakırköy / İstanbul 24.11.2021
Hobi ve Etkinlik Öğreticisi (Kızılay Bakım A.Ş.) (HEO112021) Bakırköy / İstanbul 24.11.2021
Hemşire (Kızılay Bakım A.Ş.) (H112021) Bakırköy / İstanbul 24.11.2021