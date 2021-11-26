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    • Memurlar
    • 26.11.2021 15:26
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    • 26.11.2021 15:36
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    Kızılay’dan KPSS şartsız personel alımı! En az ilköğretim mezunu 17 alanda Kızılay personel alımı başvuru şartları neler?

    Türk Kızılay’ı bünyesinde kariyer hedefleyenleri yakından ilgilendiren bir haber geldi ve güncel ilanlar yayınlandı. Türk Kızılay’ı bünyesine KPSS şartsız, en az ilköğretim mezunu 17 alanda KPSS personel alımı yapılacak ve istenilen şartların neler olduğu merak edilerek araştırılmaya başlandı. Her alan için yapılacak istihdamlar farklılık gösterirken aynı şekilde istenilen şartlar da farklılık gösteriyor. Peki Kızılay personel alımı için başvurular nereden ve nasıl yapılıyor? İşte güncel ilanlar ve merak edilen tüm bilgiler…

    takvim.com.tr
    Kızılay’dan KPSS şartsız personel alımı!

    Kızılay'dan KPSS şartsız personel alımı! En az ilköğretim mezunu 17 alanda Kızılay personel alımı başvuru şartları neler? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Türk Kızılay'ı bünyesine istihdam edilecek olan kişilerde aranan şartlar hangi mesleğe göre nedir? Hangi alanlarda alım yapılacak? Kızılay personel alımı başvuruları nereden ve nasıl yapılıyor? İşte güncel ilanlar...

    KIZILAY PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    Türk Kızılay'ı resmi internet sitesinde "İş Başvuruları sadece www.kizilaykariyer.com adresinden bireysel olarak yapılmaktadır. Bunun dışında yapılan başvurular kabul edilmeyecektir." açıklamasına yer verildi.

    KIZILAY PERSONEL ALIMI HANGİ ALANLARDA YAPILACAK?

    Yaşlı Bakım Teknikeri (Kızılay Bakım A.Ş.) (YBT112021) Bakırköy / İstanbul 24.11.2021
    Temizlik Görevlisi (Kızılay Bakım A.Ş.) (TG112021) Bakırköy / İstanbul 24.11.2021
    Bina Teknik İşler Görevlisi (Kızılay Bakım A.Ş.) (BTG112021) Bakırköy / İstanbul 24.11.2021
    Sosyal Hizmet Uzmanı (Kızılay Bakım A.Ş.) (SHU112021) Bakırköy / İstanbul 24.11.2021
    Hobi ve Etkinlik Öğreticisi (Kızılay Bakım A.Ş.) (HEO112021) Bakırköy / İstanbul 24.11.2021
    Hemşire (Kızılay Bakım A.Ş.) (H112021) Bakırköy / İstanbul 24.11.2021

        Muhasebe Görevlisi (Kızılay Bakım A.Ş.) (MG112021) Bakırköy / İstanbul 24.11.2021
        Garson (Kızılay Bakım A.Ş.) (G112021) Bakırköy / İstanbul 24.11.2021
        Fizik Tedavi Sorumlusu (Kızılay Bakım A.Ş.) (FTS112021) Bakırköy / İstanbul 24.11.2021
        Aşçı (Kızılay Bakım A.Ş.) (A112021) Bakırköy / İstanbul 24.11.2021
        Çamaşırhane Görevlisi (Kızılay Bakım A.Ş.) (CG112021) Bakırköy / İstanbul 24.11.2021
        Aşçı Yardımcısı (Kızılay Bakım A.Ş.) (AY112021)

        BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

        Her alan için istihdam yapılacak olan personellerde farklı şartlar aranıyor. Örneğin temizlik görevlisi için aranan şartlar şunlardır;

        En az ilköğretim mezunu,

        Alanında en az 2 yıl deneyime sahip,

        Alternatif yüzeylerde kullanılabilecek kimyasallar hakkında bilgi sahibi,

        Ekip çalışmasına yatkın, öğrenmeye açık, iletişim becerileri güçlü,

        İstanbul Avrupa yakasında ikamet eden veya edebilecek,

        Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmayan.

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