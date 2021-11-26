Kızılay'dan KPSS şartsız personel alımı! En az ilköğretim mezunu 17 alanda Kızılay personel alımı başvuru şartları neler? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Türk Kızılay'ı bünyesine istihdam edilecek olan kişilerde aranan şartlar hangi mesleğe göre nedir? Hangi alanlarda alım yapılacak? Kızılay personel alımı başvuruları nereden ve nasıl yapılıyor? İşte güncel ilanlar...