İŞKUR müjdeyi verdi! İlkokul mezunu 3500 TL maaşla çalışacak personel aranıyor! İşte iş ilanları ve başvuru şartları

İŞ BAŞI EĞİTİM PROGRAMLARININ SÜRESİ NE KADAR?

İş başı eğitim programlarının süresi bilişim ve imalat sektörü ile alakalı olduğu zaman en fazla 6 ay boyuna yapılacakken, diğer sektörler için de en fazla 3 ay olacak şekilde gerçekleşecek. Muhabirlik alanları ile alakalı olan eğitimler de en fazla 9 ay olurken çok tehlikeli olan gruplar için de MEB hayat boyu öğrenme modülleri asgari süreden daha az olmamalıdır.

Siber güvenlik - bulut bilişim - oyun gelişim alanları - kodlama gibi son zamanların en popüler olan mesleklerinin geleceğin meslekleri olarak görülmesinin yanı sıra düzenlenecek olan işbaşı eğitim programlarımda yer alanların 18 ve 29 yaş arasında olması gerekir. En fazla da 9 ay uygulaması geçerlidir.Programlar günde en az 5 saat en fazla da 8 saat olacak şekilde yapılırken bir hafta da en fazla 6 gün olacak şekilde belirlemeler yapılır. Bir hafta da en fazla 45 saat programlar meydana gelebilir.

BAŞVURULAR NE ZAMAN VE NASIL OLACAK?

81 il içerisinde yer alan İŞKUR üzerinden ya da e-İŞKUR üzerinden başvurular yapılır. Vatandaşlar istedikleri her an başvuruda bulunabilirler.

İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMLARINA BAŞVURMAK İÇİN TIKLAYINIZ