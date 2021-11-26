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    • Memurlar
    • 26.11.2021 12:30
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    • 26.11.2021 12:37
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    İŞKUR müjdeyi verdi! İlkokul mezunu 3500 TL maaşla çalışacak personel aranıyor! İşte iş ilanları ve başvuru şartları

    İŞKUR doğrultusundan en az ilkokul mezunu işbaşı eğitim uygulamaları ile personel alımı yapılıyor. Perakende Satış Elemanı, Makine Teknikeri, Garson, Konfeksiyon İşçisi, Market Elemanı, Çaycı, Tekstil Terbiye İşçisi kadrolarında alımlar yapılıyor. İstihdam garantili meslek eğitim kursları içinde en az yüzde ellisi, yüzde yirmi günden daha az olmayacak şekilde meslek zamanı kadar istihdam etme hakkına sahip olacaktır.

    takvim.com.tr
    En az ilkokul mezunu 3500 TL maaşla çalışacak personel aranıyor!

    İŞKUR personel alımları son sürati ile devam ediyor. 3.500 TL arasında maaşlar ile onlarca ilde personel alımları devam edecek. İŞKUR e-şubelerinden ya da İŞKUR üstünden yapılacak müracaatlar ile lüzumlu şartları yerine getirmeleri koşulları ile alımlar devam edecek. İŞKUR üstünde kayıtlı olan binlerce işsizin mesleki tecrübe edebilmeleri ile birlikte kuramsal eğitimlerini tamamladıkları meslekler içinde uygulamalı olarak devam etmeleri - çalışma ortamlarına daha iyi bir şekilde uyumun sağlanması şartları ile birlikte düzenlenmiş programlar bütünüdür. İŞKUR açık ilanlarına nasıl müracaat adımları yapılır soruları da ön planda yer alıyor.

    İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMLARI

    İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMLARI

        İŞKUR İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI ŞARTLARI NEDİR?

        - Kuruma kayıtlı işsiz olmak,

        - 15 yaşını tamamlamış olmak,

        - İşverenin birinci veya ikinci dereceden kan hısmı veya eşi olmamak,

        - Emekli olmamak,

        - Programın başlama tarihinden önceki üç aylık dönemde programa başvuru yapan işverenin çalışanı olmamak,

        - Program başlangıcından önceki son 1 ayda uzun vadeli sigorta kollarına ait primi yatırılmamış olma

        - İş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden faydalanmış olmak,

        - Yukarıdaki şartları sağlayan ve programa devam etmelerine engel durumları bulunmayan öğrenciler de programlara katılabilirler.

        - Ayrıca tarımsal faaliyette bulunanlar ile isteğe bağlı sigortalı sayılanlar, sosyal yardım, engelli maaşı ile dul ve yetim aylığı alanlar da işbaşı eğitim programından yararlanabilirler.

        İŞ BAŞI EĞİTİM PROGRAMLARININ SÜRESİ NE KADAR?

        İş başı eğitim programlarının süresi bilişim ve imalat sektörü ile alakalı olduğu zaman en fazla 6 ay boyuna yapılacakken, diğer sektörler için de en fazla 3 ay olacak şekilde gerçekleşecek. Muhabirlik alanları ile alakalı olan eğitimler de en fazla 9 ay olurken çok tehlikeli olan gruplar için de MEB hayat boyu öğrenme modülleri asgari süreden daha az olmamalıdır.

        Siber güvenlik - bulut bilişim - oyun gelişim alanları - kodlama gibi son zamanların en popüler olan mesleklerinin geleceğin meslekleri olarak görülmesinin yanı sıra düzenlenecek olan işbaşı eğitim programlarımda yer alanların 18 ve 29 yaş arasında olması gerekir. En fazla da 9 ay uygulaması geçerlidir.Programlar günde en az 5 saat en fazla da 8 saat olacak şekilde yapılırken bir hafta da en fazla 6 gün olacak şekilde belirlemeler yapılır. Bir hafta da en fazla 45 saat programlar meydana gelebilir.

        BAŞVURULAR NE ZAMAN VE NASIL OLACAK?

        81 il içerisinde yer alan İŞKUR üzerinden ya da e-İŞKUR üzerinden başvurular yapılır. Vatandaşlar istedikleri her an başvuruda bulunabilirler.

        İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMLARINA BAŞVURMAK İÇİN TIKLAYINIZ

        İŞKUR İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI NEDİR?

        Kuruma kayıtlı işsizlerin mesleki deneyim edinmeleri ve teorik eğitimini aldıkları mesleklerde uygulamayı görmesi, çalışma ortamına uyumunun sağlanması amacıyla düzenlenen programlardır. İşsizlerin mesleki yeterliklerini geliştirebilecekleri ve tecrübe edinecekleri bir programdır. Programa katılmak isteyenler işbaşı eğitimi yapacağı işyerini kendileri bulabileceği gibi Kurumumuzdan da kendilerine işyeri bulunmasını talep edebilirler. Ayrıca işverenler de istedikleri vasıftaki katılımcı adayını kendileri bulabilecekleri gibi kendilerine katılımcı adayı bulunmasını İŞKUR'dan da talep edebilirler.
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        Haberler Memurlar İŞKUR müjdeyi verdi! İlkokul mezunu 3500 TL maaşla çalışacak personel aranıyor! İşte iş ilanları ve başvuru şartları
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