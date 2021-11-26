İŞKUR müjdeyi verdi! İlkokul mezunu 3500 TL maaşla çalışacak personel aranıyor! İşte iş ilanları ve başvuru şartları

İŞKUR personel alımları son sürati ile devam ediyor. 3.500 TL arasında maaşlar ile onlarca ilde personel alımları devam edecek. İŞKUR e-şubelerinden ya da İŞKUR üstünden yapılacak müracaatlar ile lüzumlu şartları yerine getirmeleri koşulları ile alımlar devam edecek. İŞKUR üstünde kayıtlı olan binlerce işsizin mesleki tecrübe edebilmeleri ile birlikte kuramsal eğitimlerini tamamladıkları meslekler içinde uygulamalı olarak devam etmeleri - çalışma ortamlarına daha iyi bir şekilde uyumun sağlanması şartları ile birlikte düzenlenmiş programlar bütünüdür. İŞKUR açık ilanlarına nasıl müracaat adımları yapılır soruları da ön planda yer alıyor.
İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMLARI
İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMLARI