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    • Memurlar
    • 26.11.2021 08:21
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    • 26.11.2021 08:21
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    Bugün son gün! 750 engelli öğretmen başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB 750 engelli öğretmen atamaları ne zaman?

    Engelli öğretmen atama başvuruları için araştırmalar sabah saatlerinden itibaren yoğun bir şekilde yapılıyor. MEB 750 engelli öğretmen tercih başvuruları 22 Kasım'da başlamıştı. Ön başvuru yapan adaylar şimdi de sonuçların açıklanacağı tarihe ve atama tarihlerine odaklanmaya başladı. Peki, 750 engelli öğretmen başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB 750 engelli öğretmen atamaları ne zaman? İşte merak edilen detaylar...

    takvim.com.tr
    Bugün son gün! 750 engelli öğretmen başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB 750 engelli öğretmen atamaları ne zaman?

    750 engelli öğretmen tercih başvuruları için bugün son gün. Adaylar 750 engelli öğretmen atamalarının ne zaman başlayacağını merak ediyor. Peki, 750 engelli öğretmen başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB 750 engelli öğretmen atamaları ne zaman? İşte tüm merak edilenler!

    ENGELLİ ÖĞRETMEN TERCİHLERİ BİTİYOR!

    Engelli öğretmen atamalarında ikinci aşama olan tercih dönemi bugün sona eriyor.

    TERCİH BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    1. Adaylar ön başvuruda bulundukları alanda kontenjan verilmesi halinde tercih başvurularını "personel.meb.gov.tr" adresinde yer alan Elektronik Tercih Başvuru Formunu doldurmak suretiyle yapacaklardır.

    2. Alanlarında kontenjan verilmeyen adaylar tercih başvurusunda bulunamayacaklardır.

    3. Başvuruda bulunanlar tercihlerine açılan il millî eğitim müdürlükleri içerisinden en fazla 10 (on) tercihte bulunabilecektir.

    4. 10 (on) tercihin tamamını dolduran adaylar tercih dışı seçenek olarak; "Tercihlerim dışında atanmayı istiyorum." veya "Tercihlerim dışında atanmayı istemiyorum." seçeneklerinden birini mutlaka işaretleyeceklerdir.

        5. Adaylar tercih başvurularını onaylatmak üzere herhangi bir ilçe veya il millî eğitim müdürlüğüne gitmeyecekler, tercih başvurularını sistemden kaydedeceklerdir.

        6. Tercih başvurusunu kaydeden aday, tercihlerinde değişiklik yapmak istemesi halinde tercih başvurusunu sistem üzerinden iptal edip (Aday tarafından yapılacaktır.) Ek-1 Başvuru ve Atama Takvimi'nde belirtilen süre içerisinde yeniden tercih başvurusunda bulunabilecektir.

        7. Adayların tercih başvurularına ilişkin kayıtlarını Ek-1 Başvuru ve Atama Takvimi'nde belirlenen tarihin son günü, gün sonu itibarıyla (Saat 23.59.59) tamamlamış olmaları gerekmektedir. Personel.meb.gov.tr

        8. Adayların tercih başvurularında değişikliğe gitmeleri halinde sistemde kayıtlı en son tercih başvurusu üzerinden değerlendirme yapılacaktır.

        ATAMA NASIL YAPILACAK?

        1. Atamalar, adayların tercihi ve EKPSS (Lisans Düzeyi) puanı üstünlüğüne göre elektronik ortamda yapılacaktır.

        2. EKPSS (Lisans Düzeyi) puanlarının eşitliği halinde diploma tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde yaşı büyük olana öncelik tanınacaktır.

        Bilgisayar ortamında gerçekleştirilen atama sonuçları, Bakanlığın personel.meb.gov.tr internet adresinden duyurulacaktır.

        Atama kararnameleri, il millî eğitim müdürlüklerine elektronik ortamda gönderilecektir.

        Ataması yapılanlara il millî eğitim müdürlüklerince 7201 sayılı Tebligat Kanununa göre tebligat yapılacaktır.

        Atama sonuçları 3 Aralık'ta duyurulacak.
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        Haberler Memurlar Bugün son gün! 750 engelli öğretmen başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB 750 engelli öğretmen atamaları ne zaman?
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